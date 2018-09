ilfattoquotidiano

: Crotone, bimbo disabile messo faccia al muro a scuola. Il Garante: sanzioni - Corriere : Crotone, bimbo disabile messo faccia al muro a scuola. Il Garante: sanzioni - Cascavel47 : Crotone, il garante per l’Infanzia: “Bimbo disabile fatto sedere faccia al muro ogni giorno per un ‘esperimento'”… - GisellaPagano : Crotone, bimbo disabile messo faccia al muro a scuola. Il Garante: sanzioni -

(Di giovedì 27 settembre 2018) Un bambinonel suo banco,algiorno, per ore. Per un ‘esperimento’. È accaduto alla scuola primaria statale ‘Maria Montessori’ die a denunciare la storia è stato il sociologo Antonio Marziale,pere l’Adolescenza della Regione Calabria. Lo hain primo luogo segnalando l’accaduto sul suo profilo Facebook, dopo aver accertato che fosse vero quanto il papà del bambino gli aveva raccontato in una lettera. Ed ora, mentre il dirigente della scuola e il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale hanno attivato le procedure previste per sanzionare i responsabili, lo stesso Marziale annuncia che si rivolgerà alla magistratura dei minorenni. Dalla scuola nessuno vuole commentare, ma qualcuno si è lasciato scappare che la vicenda è stata ingigantita.sta che, almeno secondo la denuncia del, il dirigente ...