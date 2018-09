Così la retina ci aiuta a vedere al buio

wired

(Di giovedì 27 settembre 2018) Al chiaro di luna, gli occhi degli animali, esseri umani inclusi, si modificano per adattarsi a una visione notturna. A riferirlo è stato un team di ricercatori della Duke University che sulle pagine di Neuron spiega come i circuiti della, che finora si pensavano essere immutabili e programmati per compiti ben specifici, possano invece adattarsi a diverse condizioni di luce, riprogrammandosi nelle ore di scarsa illuminazione (alla mancanza di fotoni) ereil cervello a rilevare i movimenti nell’ambiente circostante. Secondo il nuovo studio la riprogrammazione avviene esattamente nelle cellule retiniche sensibili al movimento, che hanno il fondamentale compito di identificare la presenza e la direzione di un oggetto (in movimento, appunto). La, precisano i ricercatori, ha quattro tipi di cellule, ognuna specifica per il movimento verso l’alto, il ...