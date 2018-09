Cosa è questa storia della lite tra Vittorio Feltri e Veronica Gentili

“Sono malata”. Il dramma di Katia Follesa. Ci fa sempre ridere - ma questa volta no… Cosa ha rivelato : Per chi ama o ha amato il mondo delle comicità televisiva, sa bene chi è Katia Follesa. Milanese doc, divenne famosa ai tempi di Zelig Off insieme alla sua ex spalla, Valeria Graci, con la quale composero il duo comico: Katia e Valeria. Ora però, la condizione in cui vive Katia, è tutt’altro che ilare. La Follesa, infatti, è costretta a fare quotidianamente i conti con una malattia congenita che tuttavia non le ha tolto il sorriso. ...

Giovanni Storti - il ritorno clamoroso del trio comico : segnatevi questa data storica - Cosa vogliono combinare : Una carriera dedicata alla comicità con Aldo e Giacomo, con i quali 27 anni fa ridefinì i connotati della commedia italiana. Ora, nel corso di due anni sabbatici del trio, Giovanni Storti, 61 anni, ...

F1 - Hamilton tra dediche e frecciate pungenti : “questa vittoria è per Lauda. Il pubblico di Monza? Ecco Cosa penso” : Il pilota britannico ha dedicato la vittoria a Niki Lauda, per poi soffermarsi sul comportamento tenuto dal pubblico di Monza durante la cerimonia del podio Una vittoria voluta, sudata e meritata. Un trionfo insperato, che Lewis Hamilton è riuscito a portare a casa grazie anche alla giornata nera della Ferrari, caratterizzata dall’errore di Vettel al via e dal repentino degrado delle gomme di Raikkonen. Photo4/LaPresse Quinta volta ...

Che Cosa è questa 'Cabina di regia' di cui parla il governo. E a che serve : La storia politica italiana è costellata di organismi, più o meno istituzionalizzati, che di solito nascono all'interno dello stesso governo e hanno il compito di 'affiancarlo' (ma secondo i più maliziosi 'commissariarlo') per dirimere i conflitti interni. L'organismo, nel tempo, ha assunto svariate denominazioni, tra le più comuni quelle di 'gabinetto', ...

Serie A : Cosa bisogna aspettarsi da questa stagione 2018-2019 : Serie A: cosa bisogna aspettarsi da questa stagione 2018-2019. Non capita tutti gli anni di assistere a un campionato con sfide avvincenti.

La gola di questa bambina è piena di bolle - la mamma corre in ospedale. Il giorno dopo la sua morte - i medici scoprono la triste verità. A Cosa bisogna prestare attenzione : Briony Klingberg era una bambina di dieci anni. La sua storia ha fatto il giro del mondo. La sua tragedia è iniziata nel febbraio del 2015, a Adelaide Hills, in Australia. Lei, bambina sorridente e felice, sempre solare e che aveva tutto ci- che si poteva chiedere a quella età, ha visto frantumarsi i suoi sogni in pochi minuti. Quel giorno di febbraio 2015, senza alcun motivo, Briony ha iniziato a lamentarsi con mamma Bridget: sosteneva di avere ...

Formula 1 - GP Belgio : Hamilton elogia gli avversari. 'Questa Ferrari ha qualCosa di magico' : La Ferrari trionfa a Spa e Lewis Hamilton , nell'immediato post gara, ha parlato del secondo posto della sua Mercedes, elogiando il rivale Sebastian Vettel per il successo e definendo la Rossa come ...

“Dillo a Salvini”. Tutti contro Elisa Isoardi. Questa frase fa discutere e la rete si infuria. Cosa è successo : Elisa Isoardi manda in soffitta l’estate 2018 e si getta a capofitto sul lavoro. Anche perché, l’anno televisivo che sta per arrivare sarà forse il più impegnativo della sua carriera: un conto è fare da supplente, un altro è esserne la titolare del bancone più ‘seguito’ dagli amanti della cucina. Sì, perché come noto da inizio settembre la compagna di Matteo Salvini sarà la nuova padrona di casa de La Prova del Cuoco: ...

“Rimborso canone Rai” - hai ricevuto questa mail? Occhio - Cosa succede se la apri : Avete ricevuto “questa” mail? Non apritela per nessuna ragione. Il monito arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Ma di che mail si tratta? Di una mail inviata “dall’Agenzia delle Entrate” che comunica che il destinatario può ottenere un parziale rimborso del canone Rai. Ma è una truffa: la vera Agenzia delle Entrate non ha mai mandato mail di questo tipo e ha tempestivamente comunicato ai cittadini la truffa. Purtroppo negli ...

Cosa è successo dopo questa foto di Salvini con l'ambulante senegalese : La foto ha fatto il giro del web come 'la gaffe del senegalese', ma Medoune Mbaye sapeva benissimo chi era quell'uomo sul lettino della spiaggia di Marina di Pietrasanta e non voleva provocare nessuno: solo cercare di vendere un monile e magari farsi un selfie con il ministro dell'Interno. L'immagine, così come è stata rilanciata e condivisa, si presta a varie interpretazioni: sembra che il ...

“Un miracolo!”. Papa Francesco bacia questa piccolina malata di cancro ed ecco Cosa succede : Come dimenticare quell’incredibile immagine di Bergoglio che bacia sulla fronte una neonata alzata dalle mani di un uomo della sicurezza. Sono trascorsi due anni da quando Papa Francesco ha visitato Philadelphia nel corso del suo viaggio negli Stati Uniti. Forse qualcuno ricorderà il momento in cui gli agenti di sicurezza hanno preso una bambina tra la folla e l’hanno porta al Pontefice, che l’ha baciata sulla testa e l’ha benedetta con ...

Milena Gabanelli contro gli chef stellati : "Non so Cosa ho mangiato. C'è chi gradisce questa forma di masochismo" : Milena Gabanelli, storica ed ex conduttrice del programma di Rai Tre Report è finita nell'occhio del ciclone dopo essersi resa autrice di un post in pieno stile food-blogger. Sulla pagina Facebook della sua rubrica Dataroom, curata per il Corriere della Sera, la giornalista ha pubblicato la fotografia di un piatto stellato corredato da didascalia piuttosto eloquente:NULLA DI PESANTE Questo è un antipasto. Non so cosa ho mangiato ...

"Stufi di vivere in questa struttura di m." : Cosa c'è dietro lo striscione dei profughi nell'hotel sul Garda : Il Comune non gestisce la struttura e non rilascia informazioni sullo stato dell'edificio. Domani il sopralluogo della prefettura per verificare le condizioni igienico-sanitarie. E per vedere se ci siano i requisiti per il rinnovo della convenzione

Mercati con un occhio agli Usa : Cosa monitorare questa settimana : ... però, la scena potrebbe essere occupata più che altro dalla Banca Giapponese viste le voci sempre più insistenti di un cambio di rotta nella ultradecennale politica di allargamento della base ...