ilpost

: Copertine di settembre 2018 - ilposticino : Copertine di settembre 2018 - ilpost : Copertine di settembre 2018 - antoniogenna : TV Soap #895: Soap USA — #Vintage: gli eventi dal 20 al 26 settembre nella storia di soap e serial statunitensi — S… -

(Di giovedì 27 settembre 2018) Per le case editriciè uno di quei mesi in cui far uscire libri in cui si crede molto, che sia perché scritti da autori che solitamente hanno successo sia perché per una ragione o per l’altra hanno undiIl Post.