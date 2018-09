: ??L'accordo sul deficit, il governo politico, la scelta politica, la caduta della diga di Tria e il lavoro dell'acco… - masechi : ??L'accordo sul deficit, il governo politico, la scelta politica, la caduta della diga di Tria e il lavoro dell'acco… - marattin : Entro 48 ore deve essere presentato il Def, la cornice dei conti pubblici. Sul deficit 2019, Tria dice 1.6%, Conte… - Agenzia_Ansa : La #Francia finanzia la sua #manovra con il taglio delle #tasse e porta il deficit al 2,8%. @luigidimaio 'Anche n… -

"Nella nota di aggiornamento al Def abbiamo previsto un rapporto/Pil al 2,4%.Abbiamo unpolitico che ci impegna a mantenere intatto questo rapporto non solo per il 2019 ma anche per il biennio successivo successivo". Cosìal termine del CdM sulla Nota di aggiornamento al Def.annuncia inoltre: "introdurremo meccanismi di controllo della spesa che impediscano il superamento di questa soglia". "Questi meccanismi di controllo non saranno mai attivati", ma "abbiamo preferito prevederli" lo stesso.(Di venerdì 28 settembre 2018)