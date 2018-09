Conte | manovra ragionevole e coraggiosa | per il bene dell' Italia

Conte : "Manovra ragionevole e coraggiosa : Il premier Conte esulta per l'approvazione della nota di aggiornamento al Def e parla di manovra ragionevole e coraggiosa. "Si è appena concluso - scrive su Facebook - il Consiglio dei Ministri. Vi garantisco che abbiamo lavorato con serietà e impegno per realizzare una manovra economica meditata, ragionevole e coraggiosa. È un intervento che migliorerà le condizioni di vita dei cittadini e ...

Di Maio e la resa dei conti - oggi un vertice con Lega - Conte - Tria e tecnici : “Manovra per il popolo!” : Il vicepremier punta dritto sul Def in Cdm: «Nessuna richiesta di dimissioni per Tria, non ci impicchiamo ai numeri» «Non c’è in programma nessuna richiesta di dimissioni» per il ministro dell’Economia Giovanni Tria: lo chiarisce Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti a Bruxelles. «oggi ci incontreremo in un vertice di maggioranza allargato, noi, la Lega, il ministro Tria, Conte e i tecnici, faremo le ultime valutazioni in vista del ...

Manovra - Conte : “Reddito di cittadinanza è capitolo importante per realizzare giustizia sociale” : “Nel mio intervento all’Onu in generale ho espresso quella che è una direzione fondamentale, anche di politica, di questo governo che presiedo: cioè l’attenzione alla giustizia sociale, a rendere condizioni di vita ai cittadini, ad assicurare loro una piena dignità. Quindi, in questa prospettiva, un passaggio importante, un capitolo importante, è il reddito di cittadinanza“. Lo ha detto il presidente del Consiglio, ...

Conte - manovra farà ricredere scettici : All'incontro avuto con la presidente del New York Stock Exchange ho parlato dell'Italia, dell'economia solida e delle grandi potenzialità di sviluppo economico", scrive ancora il premier tracciando ...

Manovra - Conte : "Faremo ricredere i più scettici" : La legge di bilancio è dietro l'angolo, i tecnici del Ministero dell'Economia ci stanno lavorando senza sosta e dai vertici del governo di Conte arrivano ora dopo ora rassicurazioni ai cittadini che tutte le promesse fatte saranno mantenute.Ormai ogni giorno una delle tre figure chiave dell'esecutivo Lega-M5S rilasciano dichiarazioni sulla Manovra e fanno promesse. Una ripetizione costante delle stesse frasi che sembrano più una velata ...

Manovra - vertice di maggioranza : Conte rassicura M5s - per Salvini 'l'accordo c'è' : Intanto al Tesoro si attende di capire se la Nota di aggiornamento al Def , Documento di economia e finanza, , che verrà portata nel Consiglio dei ministri, darà ragione a Tria, con un debito ...

Manovra - M5s chiede deficit al 2 - 4% - la Lega valuta. Conte : numeri? Domani dopo il CdM : Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria parlando della prossima Manovra al convegno di Confcommercio. Il ministro ha assicurato che il reddito di cittadinanza sarà in Manovra, ...

Manovra : Conte - risorse per infrastrutture : ANSA, - NEW YORK, 26 SET - "Ci sono tutte le potenzialità per crescere: dobbiamo solo intervenire per liberare le risorse economiche per un piano infrastrutturale serio". Lo ha detto il presidente del ...

Manovra - si tratta sul 2 - 4% di deficit Conte : «Oltre il 2? Lo saprete domani» : Il Movimento va ancora allo scontro: «Il superamento della legge sulle pensioni sarà in Manovra». Fonti M5S parlano di intesa sul rapporto deficit/pil

Di Maio : 'Senza reddito di cittadinanza M5s non voterà Def. Conte : 'Manovra sarà equa - Italia ha diritto a crescita' : Il vicepremier pentastellato chiede anche un 'atto coraggioso anche sulle pensioni', quota 100 Fornero e risarcimento delle vittime dei crac bancari. Il premier da NY promette aiuti alle persone in ...

MANOVRA/ Le virgole e le riserve pronte ad acContentare Salvini - Di Maio e Tria : "Il governo italiano ha ragione a voler fare come la Francia" dice Mario Deraglio. Anche perché la Commissione Ue "non vorrà arrivare alle sanzioni".

Manovra - Giuseppe Conte : La crescita economica ci spetta di diritto : Con la Manovra porteremo benefici al Paese. Lo afferma il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che non si sbilancia sul rapporto deficit/pil: L'ultimo giorno conoscerete il numero finale. Per Conte la Manovra sara' orientata a liberare la crescita. Al ragioniere generale Daniele Franco il premier ha ribadito la fiducia dell'esecutivo. Con l'aumento dell'indebitamento netto, disponibili 17 miliardi in più per evitare l'aumento dell'Iva ...