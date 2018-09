Manovra - Conte : "Faremo ricredere i più scettici" : La legge di bilancio è dietro l'angolo, i tecnici del Ministero dell'Economia ci stanno lavorando senza sosta e dai vertici del governo di Conte arrivano ora dopo ora rassicurazioni ai cittadini che tutte le promesse fatte saranno mantenute.Ormai ogni giorno una delle tre figure chiave dell'esecutivo Lega-M5S rilasciano dichiarazioni sulla Manovra e fanno promesse. Una ripetizione costante delle stesse frasi che sembrano più una velata ...

Manovra - vertice di maggioranza : Conte rassicura M5s - per Salvini 'l'accordo c'è' : Intanto al Tesoro si attende di capire se la Nota di aggiornamento al Def , Documento di economia e finanza, , che verrà portata nel Consiglio dei ministri, darà ragione a Tria, con un debito ...

Conte - manovra farà ricredere scettici : All'incontro avuto con la presidente del New York Stock Exchange ho parlato dell'Italia, dell'economia solida e delle grandi potenzialità di sviluppo economico", scrive ancora il premier tracciando ...

Manovra - M5s chiede deficit al 2 - 4% - la Lega valuta. Conte : numeri? Domani dopo il CdM : Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria parlando della prossima Manovra al convegno di Confcommercio. Il ministro ha assicurato che il reddito di cittadinanza sarà in Manovra, ...

Manovra : Conte - risorse per infrastrutture : ANSA, - NEW YORK, 26 SET - "Ci sono tutte le potenzialità per crescere: dobbiamo solo intervenire per liberare le risorse economiche per un piano infrastrutturale serio". Lo ha detto il presidente del ...

Manovra - si tratta sul 2 - 4% di deficit Conte : «Oltre il 2? Lo saprete domani» : Il Movimento va ancora allo scontro: «Il superamento della legge sulle pensioni sarà in Manovra». Fonti M5S parlano di intesa sul rapporto deficit/pil

Di Maio : 'Senza reddito di cittadinanza M5s non voterà Def. Conte : 'Manovra sarà equa - Italia ha diritto a crescita' : Il vicepremier pentastellato chiede anche un 'atto coraggioso anche sulle pensioni', quota 100 Fornero e risarcimento delle vittime dei crac bancari. Il premier da NY promette aiuti alle persone in ...

MANOVRA/ Le virgole e le riserve pronte ad acContentare Salvini - Di Maio e Tria : "Il governo italiano ha ragione a voler fare come la Francia" dice Mario Deraglio. Anche perché la Commissione Ue "non vorrà arrivare alle sanzioni".

Manovra - Giuseppe Conte : La crescita economica ci spetta di diritto : Con la Manovra porteremo benefici al Paese. Lo afferma il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che non si sbilancia sul rapporto deficit/pil: L'ultimo giorno conoscerete il numero finale. Per Conte la Manovra sara' orientata a liberare la crescita. Al ragioniere generale Daniele Franco il premier ha ribadito la fiducia dell'esecutivo. Con l'aumento dell'indebitamento netto, disponibili 17 miliardi in più per evitare l'aumento dell'Iva ...

Premier Conte : Nessun problema con la Francia - da Manovra benefici per Paese : Da New York, dove ha partecipato all'Assemblea generale Onu, arriva la replica del presidente del Consiglio Guiseppe Conte alle parole del presidente francese che ha accusato l'Italia di non rispettare le regole, replicando alle accuse di Macron di non aver rispettato le leggi internazionali sul caso Aquarius.--"Con la Manovra porteremo benefici al Paese". Così il Premier Conte a margine dell'Assemblea generale Onu: il "nostro Paese ha ...

Manovra - Conte vede progressi : 'Fumata bianca' : Oggetto delle trattative è il grado di espansività della Manovra, che secondo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, non dovrebbe superare l'1,6% di deficit. Entro 'il 27 settembre, giorno più, ...

Manovra : Conte - sempre progressi : ANSA, - ROMA, 24 SET - "Sulla Manovra ci sono sempre progressi, mi hanno chiesto se c'è la fumata bianca... E' tutta una fumata bianca che esce dal mio ufficio...". Lo ha detto il premier, Giuseppe ...

