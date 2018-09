Conte | gli incontri con Rohani e Al Sisi tra economia e diritti umani

Aquarius - Conte ribatte a Macron : 'Crisi Italia-UE? Parla per la Francia - ma si sbaglia' : Il caso Aquarius agita le acque francesi e Macron torna nel mirino sia dell’opinione pubblica transalpina che di alcuni alleati europei, con l’Italia in prima fila nel mettere il dito nella piaga delle contraddizioni emerse nella politica dell’Eliseo [VIDEO] sull’accoglienza dei migranti in arrivo dall’Africa. L’occasione è ghiotta per cacciarsi qualche sassolino dalla scarpa e Giuseppe Conte non sembra intenzionato a farsela scappare, anche ...

Aquarius - Conte vs Macron : “Dice che c’è una crisi tra Italia e Ue? Parli per la Francia - la sua opinione è sbagliata” : “Macron sostiene che l’Italia abbia problemi con l’Europa? Fortunatamente l’Europa è composta da 27 Stati e Macron parla per la Francia. Ha diritto a esprimere la sua opinione, ma si sbaglia”. A dirlo, da New York, dove è in corso l’Assemblea generale dell’Onu, è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferendosi alla vicenda dell’Aquarius. L'articolo Aquarius, Conte vs Macron: “Dice ...

Migranti - Conte contro Macron : "A volte si sbaglia anche''. Video : "L'Italia non ha problemi con la Francia. L'Italia ha salvato l'onore dell'Europa in più occasioni. Lascio all'amico Macron la libertà di opinione, ma a volte si sbaglia anche". Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla 73esima Assemblea generale dell'Onu, rispondendo al presidente francese Segui su affaritaliani.it

Pagamento bollo auto : come Contestarlo e tutelarsi dagli avvisi : Non sono solo la rata del finanziamento, l’assicurazione, la benzina e il meccanico a rendere la nostra auto una delle spese più incisive nel nostro budget familiare, c’è anche il tradizionale bollo auto, che spesso si paga, a volte scade e ce ne scordiamo, altre volte ci viene richiesto un Pagamento che consideriamo non dovuto. Per non parlare delle sanzioni a cui andiamo incontro se non ci ravvediamo. Vediamo allora quando e come pagare il ...

Onu : Conte - confermo impegno Italia - orgoglioso nostro contributo missioni pace : ... Conte ha sottolineato, inoltre, l'importanza della formazione e della fase di addestramento per le quali l'Italia è presa come modello in tutto il mondo. Il presidente del Consiglio ha anche ...

Chris Cornell - in arrivo la raccolta curata dalla moglie : Conterrà un brano inedito : Il 16 novembre, i fan di Chris Cornell potranno celebrare l'eredità dell'iconico cantautore con la raccolta omonima 'Chris Cornell' in versione singola con 17 brani e Box Deluxe da 64 tracce in ...

Osvaldo : 'Conte il miglior tecnico. Messi vive in una prigione dorata' : Quando pretendi di fare uno sport perfetto, gli togli emozione '. E non c'è nemmeno invidia verso i big, anzi. 'Non mi piacerebbe essere come Messi , vive in un carcere dorato. Puoi anche comprarti ...

Conte si impegna a consegnare entro domani al Colle il decreto Genova - che però non scioglie i nodi fondamentali : Dopo undici giorni adesso una data c'è. Il premier Giuseppe Conte ha preso l'impegno di inviare al Quirinale entro domani il decreto su Genova, approvato dal consiglio dei ministri il 13 settembre "salvo intese", quindi soggetto a modifiche. E infatti, in tutto questo tempo, il provvedimento è stato scritto, riscritto, modificato e ancora vagliato. Mancavano le cifre, le coperture e indicazioni chiare sulla ricostruzione del Ponte ...

Pensioni e LdB 2019 : per Premier Conte ‘no a miracoli' - verso Q100 con taglio all'1-1 - 5% : Le ultime novita' sulle Pensioni al 24 settembre 2018 vedono tenersi oggi un Consiglio dei Ministri decisivo in merito alla ricerca di una quadra sui conti ed alla definizione delle proiezioni tecniche da inserire all'interno della NaDef. Il Premier Conte ha preso posizione a tal proposito rilasciando nuove dichiarazioni, nelle quali spiega di non promettere miracoli, ma di voler avviare degli interventi coraggiosi. --Nel frattempo cresce anche ...

Conte frena sugli attacchi al Mef : 'Ho massima fiducia in Tria' : 'fiducia in Tria? Ho massima fiducia, in lui così come in tutti i miei ministri'. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, conversando con i giornalisti a margine delle celebrazioni per Padre Pio a San ...

Come partecipare allo showcase di Ermal Meta a Rete Tre il 5 ottobre : tutti i dettagli del Contest : Arrivano le indicazioni su Come partecipare allo showcase di Ermal Meta a Rete Tre il 5 ottobre, dopo che il primo appuntamento era stato rimandato. Già avviato il contest sulla pagina ufficiale di Rete Tre, nella quale sono spiegati i passaggi da compiere per partecipare all'estrazione finale che è in programma per il 25 settembre. Rimangono quindi pochi giorni prima che si chiuda la possibilità di vincere due dei biglietti messi in palio ...

La TV in streaming di Apple proporrà Contenuti per tutta la famiglia - : ... con richieste esplicite al team impegnato delegato di pensare a progetti per tutti e quindi senza nudità, linguaggi grezzi o contenuti violenti, diventati il marchio di numerosi spettacoli ...