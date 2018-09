Conte dopo il via libera al Def | “Facciamo del bene all’Italia | migliorerà vita cittadini”

Manovra - M5s chiede deficit al 2 - 4% - la Lega valuta. Conte : numeri? Domani dopo il CdM : Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria parlando della prossima Manovra al convegno di Confcommercio. Il ministro ha assicurato che il reddito di cittadinanza sarà in Manovra, ...

Roma - è già partito il dopo Di Francesco : nomi eccellenti si Contendono la panchina giallorossa : La clamorosa sconfitta subita a Bologna ha colpito nell’orgoglio la dirigenza giallorossa, che potrebbe adesso decidere di cambiare la guida tecnica Un ko pesantissimo, un colpo durissimo da incassare soprattutto per la prestazione messa in mostra nell’arco dei novanta minuti. La Roma torna da Bologna con le ossa rotte, palesando ampie lacune al cospetto di una formazione non eccelsa dal punto di vista tecnico. LaPresse / AFP ...

Conte difende Casalino dopo l'audio contro il Mef : «Piena fiducia - governo unito su manovra» : Conte ribadisce la fiducia a Rocco Casalino, finito nella bufera per un audio nel quale attacca i tecnifi del Mef. LEGGI ANCHE Casalino nella bufera per audio contro tecnici Mef: 'Conversazione ...

Dopo l’audio di Casalino il Pd chiede le sue dimissioni : “Indegno - Conte lo allontani” : Dopo la pubblicazione dell'audio in cui Rocco Casalino minaccia i tecnici del Mef nel caso in cui non trovino le risorse per il reddito di cittadinanza, il Pd chiede le dimissioni del portavoce di Giuseppe Conte: "Sono parole inaudite", "da Casalino l'arroganza del potere", "Conte allontani questa gente indegna".Continua a leggere

Roma - Raggi dopo il vertice con Conte : “Da governo via libera a poteri speciali”. E non risponde sulla rottura con Anci : “Se c’è stato l’ok del presidente del Consiglio Conte ai poteri speciali per Roma? Assolutamente sì”. Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, al termine del vertice con il premier a Palazzo Chigi. “L’incontro è andato molto bene, abbiamo chiesto poteri speciali per Roma, il fatto che debba sostanzialmente avere uno status come le altre Capitali. Abbiamo anche parlato della possibilità che questo percorso venga ...

Conte : dopo caso Diciotti siamo tutti perdenti : Roma – “Il caso Diciotti ci vede tutti perdenti, perche’ come ho sempre detto fin dall’inizio se l’Ue vuole esprimere una politica in materia di immigrazioni deve rivedere il regolamento di Dublino e quanto prima perseguire nuovi meccanismi di gestione collettiva nel segno della solidarieta’. Piu’ tardiamo e piu’ andiamo tutti in difficiolta’”. Cosi’ il premier Giuseppe Conte da ...

Anpal - Di Maio studia il dopo Del Conte. Scatta il toto nomine : Roma, 20 set., askanews, - La partita delle nomine governative va avanti senza soste e con un preciso obiettivo: tutti gli uomini vicini a Matteo Renzi saranno sostituiti, chi prima e chi a fine ...

Rebibbia - dopo la tragedia servivano dei capri espiatori. Tutti Contenti? : Serve un capro espiatorio, serve la testa di qualcuno. E quindi il Ministero della Giustizia ha sospeso la direttrice del carcere di Rebibbia femminile Ida Del Grosso, la vicedirettrice Gabriella Pedote e la vicecomandante di polizia penitenziaria Antonella Proietti. L’Italia, giustamente sconvolta dalla tragedia che si è consumata ieri in quel carcere, penserà che dunque la colpa era la loro, guarderà con disonore le tre persone sospese dal ...

Genova tra lutto - rabbia e impegni un mese dopo. Conte : tra 10 giorni il nuovo commissario : Alle 11.36 la commemorazione delle 43 vittime. Appena ieri il governo ha dato il via libera al decreto Urgenze. Per la ricostruzione - ha detto il premier - non abbiamo ceduto al ricatto di Società ...

Genova - Conte : 'Commissario con pieni poteri dopo l'entrata in vigore del decreto' : 'Qualcuno ha detto che non c'è il commissario , ci sarà a 10 giorni dall'entrata in vigore' del decreto su Genova . Il premier, Giuseppe Conte , non fa nomi ma assicura che presto l'atteso commissario ...

Crollo Genova - Conte : dopo dl entro 10 giorni nomina commissario : Genova, 14 set., askanews, - A 'dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto ci sarà il commissario' e avrà 'pieni poteri'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante il suo ...

Conte FA RINVIARE CONCORSO SAPIENZA - POI RINUNCIA/ Video - "Non cerco dopolavoro - Governo durerà 5 anni" : CONTE non ha RINUNCIAto al CONCORSO in università La SAPIENZA: "solo rinviato l'esame di inglese". Smentita la versione del premier dei giorni scorsi? Video replica del Presidente Consiglio(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 22:18:00 GMT)

Dopo le accuse sulla mancata rinuncia al concorso - Conte : “Niente cattedra - lo faccio per sensibilità personale” : «Rinuncio. Opero questa scelta per ragioni di personale sensibilità». Così il premier Giuseppe Conte, in una diretta Facebook, risponde alle accuse che oggi Politico.eu gli ha rivolto scrivendo: «Il primo ministro italiano Giuseppe Conte - si legge sul sito - non ha ritirato la sua candidatura per una prestigiosa posizione universitaria, nonostant...

Mondiali Volley 2018 - Ivan Zaytsev inContentabile dopo la vittoria : “dobbiamo crescere” : Mondiali Volley 2018, Ivan Zaytsev chiede ancora di più agli azzurri, per vincere il titolo serve cambiare marcia Mondiali Volley 2018, l’Italia ha vinto la gara d’esordio in quel di Roma contro il Giappone. La punta di diamante della Nazionale di Blengini è certamente Ivan Zaytsev, il quale ha commentato la vittoria mostrando tutta la fame che ha lo schiacciatore azzurro: “dobbiamo crescere ancora”, ecco il VIDEO ...