Concorso Inps 967 posti | ecco gli esiti delle prove scritte

(Di giovedì 27 settembre 2018) A sette giorni di distanza dallo svolgimentodel967di consulente protezione sociale, sono stati pubblicati sul portale dell’Istituto gli, con i candidati ammessi. Consulta lo speciale Concorsi pubblici Come specificato nel Bando di, sono stati “ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che hanno riportato il punteggio di almeno 21 su 30 in ciascuna”. Si riporta di seguito il file pdf con l’elenco, in ordine alfabetico, dei candidati che hanno superato le. Scarica qui l’elenco dei candidati ammessi Per poter visualizzare la propria prova e per scaricare l’attestato di presenza è necessario accedere al seguente link utilizzando le proprie credenziali (servizio ancora non disponibile). Si ricorda che l’username è costituito dal proprio codice fiscale e la password dagli ultimi sette numeri del ...