Con Mala Elettra Lamborghini conquista il titolo di regina del twerking

Migranti - Conte all'Onu : "Per noi fondamentale dignità delle persone - chi ci critica è in malafede" : In una conferenza a margine dell'Assemblea generale il premier italiano ha risposto alle critiche sulla politica italiana in tema di immigrazione

Una bufala le banane Con virus AIDS? Vecchia Conoscenza il racConto della frutta infetta dal Guatemala : Possiamo definire soltanto una bufala quella delle banane con virus AIDS in circolazione in queste ore soprattutto via Facebook? Esiste un seppur minimo rischio che davvero della frutta di importazione, in questo caso particolare proveniente dal Guatemala, possa essere responsabile di un rischio così grave per la salute umana? Possiamo smentire, senza alcun timore, ogni allarmismo e pure il presunto avviso della dottoressa Carissa Etienne F., in ...

Parkinson - il batterio dell'ulcera ha Conseguenze sulla malattia : D'altronde da tempo la scienza medica aveva individuato un legame causale fra le disfunzioni intestinali e varie malattie neurologiche , fra cui il Parkinson. L'ipotesi è che l'Helicobacter pylori ...

Lino Banfi e la moglie malata : 'I miei colleghi sesso e festini - mentre io...'. Confessione straziante : La malattia della moglie è il grande dolore di Lino Banfi . L'amatissimo attore pugliese, 82 anni, ha già parlato della condizione della compagna di una vita, ma al settimanale Chi regala un'immagine ...

Parkinson - il batterio dell’ulcera ha Conseguenze sulla malattia : Esiste un legame fra il batterio dell’ulcera e il Parkinson. A rivelarlo una ricerca scientifica che ha analizzato la presenza del temibile Helicobacter pylori in soggetti affetti dal morbo. Si tratta di una scoperta molto importante, perché in futuro la cura di questa infezione intestinale potrebbe aiutare a prevenire e curare il Parkinson. Lo studio è stato realizzato da David McGee, ricercatore presso il centro di ricerca Usa LSU Health ...

Olivia Newton-John - 70 candeline per l'eterna Sandy di 'Grease' e una battaglia da vincere Contro la malattia : Quattro Grammy, due volte al primo posto della Top Ten di "Billboard" degli album e cinque volte in quella dei singoli e oltre cento milioni di dischi venduti nel mondo,, Olivia Newton-John, che è nata a Cambridge il 26 settembre 1948, non è però solo Sandy, ma anche una brava e riconosciuta cantante e nella vita una guerriera senza paura, decisa a non ...

Lino Banfi : "I miei colleghi andavano ai festini - io restavo a casa Con mia moglie. A Lucia devo tutto. Non meritava questa malattia" : "Fin dall'inizio, quando i miei colleghi si divertivano tra sesso e festini, io stavo a casa con le pantofole, con la moglie e i figli". La fama non ha mai dato alla testa a Lino Banfi, da sempre fortemente ancorato alla sua famiglia e legato ai suoi fan, ai quali non nega mai un autografo, un sorriso, una battuta. L'attore ha recentemente rivelato che la moglie è affetta da una grave malattia. In un'intervista rilasciata al settimanale ...

Meteo ballerino e Continui sbalzi termici - ne approfitta l’influenza : “120mila malati” : La colonnina di mercurio che sale e scende da un giorno all'altro mette a dura prova la salute degli italiani. Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco dell'Università di Milano a causa dei notevoli sbalzi termici entro la settimana 120.000 persone finiranno a letto con febbre, riniti, tosse e mal di gola.Continua a leggere

“Sono uno chef - ho la Sla e ho detto di no a Obama. Con la cucina molecolare ho ridato ai malati i sapori dei cibi” : Lo scorso 16 agosto, giorno del suo 21esimo compleanno, Paolo ha ricevuto una chiamata sul suo telefonino: l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, gli mandava un messaggio di saluto e si complimentava per la sua tenacia. Di fronte all’invito negli Usa per curarsi con terapie sperimentali Paolo gli ha ripetuto di no. “Non potevo accettare. Io sono solo uno dei seimila malati di Sla italiani. Mi sarei sentito un vigliacco”. Paolo ...

Zanzare della malaria eliminate Con una tecnica genetica : (foto: Namitha Thomas/EyeEm) Anopheles gambiae, sono ancora loro, Zanzare che portano la malaria. Oggi, un gruppo di ricerca, coordinato dall’italiano Andrea Crisanti presso l’Imperial College a Londra, è riuscito ad annientare, in laboratorio, una popolazione di queste Zanzare, nel giro di 7-11 generazioni, bloccando completamente la loro capacità riproduttiva fino al collasso della specie. E per la prima volta ha ottenuto questo ...

Malattia di Crohn - approvato in Italia nuovo farmaco Con effetto rapido e durevole : Nelle sale cinematografiche Italiane, la campagna sociale 'Aspettando Crohn. L'agenda impossibile' con un filmato realizzato dal trio comico The Pills. La campagna è patrocinata da A.M.I.C.I. Onlus e ...

Malagò : 'Con Giorgetti al lavoro' : ANSA, - ROMA, 25 SET - "Con il sottosegretario Giorgetti stiamo concordando di trovare un percorso giuridico che possa garantire maggiore velocità e certezza a tutte le parti in causa nelle decisioni ...