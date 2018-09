Con la tecnologia la banca cambia volto

Milano - tecnologia e sostenibilità : inaugurato il seCondo Condominio del progetto “Sharing Cities” [FOTO] : 1/28 Vince Paolo Gerace/LaPresse ...

TECNOLOGIA - 'INVESTING IN LIFE SCIENCES'. ALTITONANTE : MILANO Con AREXPO-MIND SI CANDIDA A CENTRO DI RILEVANZA MONDIALE : Il progetto, imperniato sul Parco della Scienza, del Sapere e dell'Innovazione prevede, ha aggiunto il sottosegretario, 'un contesto 'living lab' con approccio innovativo all'attivita' di ricerca, la ...

Il Mobility Innovation Tour a Bologna Con focus sulla tecnologia : Parteciperanno al convegno rappresentanti di Asstra, l'associazione delle imprese del trasporto pubblico locale, operatori del settore e il mondo dei costruttori di veicoli e tecnologie. Bologna sarà,...

FUM. Terminato il murale dell'artista Paolo Bazzani in via Agnozzi : "Un denuncia Contro la tecnologia e un invito all'evoluzione spirituale". : ... un'opera che vuole far riscoprire a chi lo guarda la propria parte animica, perché non siamo in questo mondo per caso, ma bensì per evolverci spiritualmente'

Allegri - pensiero VARiabile : da “Con la tecnologia non è più calcio” - a “in Champions serve il Var” : Massimiliano Allegri ha cambiato radicalmente idea in merito al Var, tanto denigrato prima e tanto richiesto invece adesso Massimiliano Allegri sembra essere un po’ indeciso in merito all’utilizzo del Var nel mondo del pallone. “Per il calcio secondo me non va bene. Perché altrimenti bisognerebbe mettere i falli intenzionali, il gioco effettivo, e quindi poi si diventa come il baseball in America, si sta dieci ore allo stadio ...

PlayStation VR : Sony eliminerà il problema del "motion sickness" Con una nuova tecnologia : PlayStation VR ha venduto più di 3 milioni di unità in totale, un numero che probabilmente poteva essere più più alto se gli utenti non avessero dovuto affrontare il fastidioso problema del motion sickness durante l'utilizzo. A quanto pare, sembra che Sony possa aver escogitato una soluzione per combattere questo problema, che si spera possa consentire loro di vendere alcune unità in più di PlayStation VR.Come segnala Gamingbolt, Sony ha ...

Audi e-tron - Un Concentrato di tecnologia per la nuova elettrica : La nuova Audi e-tron è un vero concentrato di tecnologie. E quanto lavoro ci sia dietro a questo modello "storico" per la Casa di Ingolstadt, lo abbiamo potuto vedere e toccare con mano nei vari workshop tecnici cui abbiamo assistito durante la presentazione mondiale di San Francisco. Motori by Audi. Partendo dal cuore elettrico della e-tron, le unità sono due, una per asse, con la posteriore più lunga e potente. Ogni gruppo è ...

Vaccini - esperti : 'Serve comunicazione al passo Con tecnologia' - : Ma serve farlo rivolgendosi alla scienza e ai medici e non al web o a fonti non certificate'. Per quanto riguarda il focus sulla meningite di tipo B Susanna Esposito, presidente della World ...

