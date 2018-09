“Con chi finirà a letto!” Ahia | terremoto al Grande Fratello Vip | Silvia Provvedi

Genoa - Ballardini : “Contro il Chievo ci sarà qualche cambiamento” : “Dobbiamo essere più compatti e ritrovare quell’umiltà, attenzione, solidità e anche quel timore che, nella passata stagione, ci ha permesso di fare una grande stagione”. Davide Ballardini, alla vigilia della sfida con il Chievo, e reduce dalla pesante sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio, detta la linea ai propri giocatori. “Dobbiamo avere grande rispetto per gli avversari, ma anche consapevolezza nei ...

Roma - El Shaarawy mette le cose in chiaro : “Confrontiamoci da uomini e invertiamo la rotta” : Il giocatore giallorosso ha sottolineato come la squadra abbia voglia di ripartire dopo il pessimo avvio di stagione ”È stato un inizio inaspettato, dopo quello che abbiamo fatto l’anno scorso nessuno si immaginava una partenza del genere. Dobbiamo analizzare le partite tra di noi, confrontarci quasi più da uomini che da calciatori e assumerci le nostre responsabilità“. L’attaccante della Roma, Stephan El Shaarawy ...

Bergamo - ponte Quisa chiuso : “Condizioni strutturali da verificare”/ Ultime notizie : stop a bus e camion : Chiude un'altra struttura di comunicazione nella bergamasca, ma solo a camion e bus, il ponte di Quisa, per verificarne le condizioni strutturali ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 14:40:00 GMT)

Manovra - Fico : “Contrario a qualsiasi condono. Comunque lo si chiami” : “Sono contrario a qualsiasi condono, Comunque lo si chiami”. Parola di Roberto Fico, che intervenendo alla festa di Mdp – Articolo 1 a Roma ha risposto ad una domanda sulla “pace fiscale” annunciata dal governo M5s – Lega. “Le truffe semantiche sono state tante in queste Paese, come le missioni di pace che missioni di pace non erano. In un Paese in cui dai l’idea che puoi evadere o costruire abusivamente ...

Micaela Ramazzotti/ Da “ragazzaccia” a mamma : “Con Valeria Bruni Tedeschi ci siamo azzuffate sul set” : Micaela Ramazzotti si racconta a La vita in diretta, dalla sua carriera al ruolo di mamma. Il clamoroso retroscena sul set de La pazza gioia con Valeria Bruni Tedeschi.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 18:40:00 GMT)

Terremoto Ischia - il governatore De Luca : “Con questo decreto non si ricostruirà mai nulla” : Il decreto per Ischia “non dice assolutamente niente ed e’ tale che a Ischia la ricostruzione non si fara’ mai“. La pensa cosi’ il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che a Lira Tv ricorda che la Regione “oggi e’ bloccata perche’ se un appartamento e’ danneggiato con una pratica di condono in corso non si puo’ erogare alcun contributo per la ricostruzione. Il governo ha deciso ...

Puglia - consiglieri M5s : “Condannato per violenza sessuale nel Consiglio pugliesi nel mondo. Emiliano revochi la nomina” : Ritenuto responsabile di violenza sessuale su una ragazza di 17 anni, allieva della sua scuola di danza. E, qualche mese dopo, nominato componente del Consiglio generale dei pugliesi nel mondo. Il gruppo consiliare M5s in Consiglio regionale della Puglia ha sollevato il caso di Michele Mangano, famoso ballerino di tarantella di Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia – conosciuto come “il re delle tarantelle” – e ...

“Contaminate!”. Allarme rosso - oltre i limiti. Cozze vive refrigerate - cosa si rischia. Escherichia coli - i sintomi da non sottovalutare : cosa è l’Escherichia coli? Abbreviato di solito all’interno degli analisi o nei testi specialistici come E.coli. E’ un batterio gram-negativo. Sono almeno 171 i sierotipi. Ne esistono tantissime del tutto innocue e che vivono nel nostro intestino. Questi batteri infatti sono molto importanti per gli animali a sangue caldo, perché permettono di digerire bene il cibo. L’Escherichia coli è un nemico da non sottovalutare! Esso può contaminare ...

JUNCKER DIFENDE l’UE E ACCUSA SALVINI "ALLIBITO DAI SUOI ATTACCHI”/ Poi aggiunge “Conte è un amico” : Ue, JUNCKER: “No al nazionalismo che odia gli altri". Ultime notizie, il presidente della Commissione all'Europarlamento: "Progetto di pace, Europa tollerante"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 16:49:00 GMT)

Romano vs Borgonovo : “Con quella camicia nera verrebbe qui col manganello a pestare chi non la pensa come lei” : Bagarre a L’Aria che Tira (La7) tra il deputato Pd, Andrea Romano, e il vicedirettore de La Verità, Francesco Borgonovo. Quest’ultimo si dichiara favorevole alla decisione annunciata dal ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, di chiudere le attività commerciali la domenica e nei giorni festivi, e stigmatizza, al contempo, lo sfruttamento lavorativo dei giovani nei centri commerciali: “Io ne conosco tanti, magari Romano e altri non ...

Bernardeschi : “Con la nazionale ci vuole pazienza e fiducia” : “Con la nazionale ci vuole pazienza e fiducia. Bisogna prepararsi a vincere prima di voler vincere: questa è una cosa fondamentale. Se si vuole tutto subito, alla fine si stronca tutto. Se subito ci si aspetta un’Italia che vince 4-0 le prime cinque amichevoli, c’è qualcosa che non va. Quando si tocca il fondo bisogna prendersi per mano, tutti insieme, e risalire. Bisogna andare tutti nella stessa direzione: la stampa, i ...

Romano Fenati rivela : “Con il Motomondiale ho chiuso. Non correrò mai più” : Romano Fenati e il Motomondiale? Un capitolo chiuso. Dopo il fattaccio del GP di Misano, tredicesima prova del Mondiale 2018 di Moto2, il licenziamento dal proprio team e l’essere liquidato dalla sua futura destinazione in MV Agusta, l’ascolano deve ripartire e lo farà lontano dal mondo delle corse. Il 22enne ha preso la sua decisione e in un’intervista concessa a Repubblica, espone il suo punto di vista sull’episodio e ...

Di Maio nuova gaffe. Chiede ad Emiliano : “Con Matera cosa state facendo?” : nuova clamorosa gaffe di Luigi Di Maio. In visita a Bari il grillino parlando con il presidente della Regione Puglia,

“FENATI HA PROVATO AD AMMAZZARMI”/ Video Moto2 Misano - Manzi non lo perdona : “Con lui ho chiuso” : “FENATI ha PROVATO ad AMMAZZARMI”. Manzi non lo perdona: “Con lui ho chiuso”. Tensione nel post gara del GP di Misano di Moto2 per il gesto folle del pilota del Team Sniper, Video(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 21:45:00 GMT)