Con Amazon Launchpad le startup italiane vendono prodotti innovativi nel mondo

Rai Fiction - l’Italia Contro Netflix e Amazon schiera ‘Leonardo’ e ‘La città eterna’ : Per il prossimo futuro e per rispondere ad armi pari alla sempre più agguerrita concorrenza dei colossi internazionali delle produzioni seriali televisive, la divisione Fiction della Rai – che ha appena lanciato la seconda stagione de I bastardi di Pizzofalcone e si sta godendo i risultati di Non dirlo al mio capo 2 – punta parecchio sulla messa in onda di Leonardo e La città eterna, due serie internazionali in fase di realizzazione ...

Amazon - sContro sui turni. Torna la tensione in vista del Black Friday : Lo stabilimento Amazon di Castel San Giovanni a Piacenza (LaPresse/Stefano Cavicchi) Torna a soffiare aria di tempesta nel più grande magazzino di Amazon in Italia. Mentre si avvicina ad ampie falcate la stagione più calda dell’anno per il gigante dell’ecommerce, tra Black Friday e regali di Natale, si accende lo scontro sui turni di notte dei lavoratori nell’impianto di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza. L’accordo siglato a fine ...

Amazon investe in una startup di case da riempire Con i suoi dispositivi smart home : (Foto: Lorenzo Longhitano) Con l’investimento nella startup Plant Prefab, che si occupa della produzione di case prefabbricate, comincia l’avventura di Amazon nel settore immobiliare. Con un fatturato che nel 2017 si attestava su 177,9 miliardi di dollari, il colosso dell’ecommerce agisce anche come società di investimenti attraverso il suo fondo Alexa Fund, lanciato nel 2015 con un capitale di 100 milioni di dollari per ...

Promo Amazon della settimana : sConti su prodotti Samsung e per la Domotica : In questo articolo in continuo aggiornamento potrete trovare tutte le Promozioni e le offerte Amazon della settimana nel mondo dell’informatica, l’elettronica, il gaming e la tecnologia in generale. Se volete altre offerte non dimenticatevi di aggiungere ai preferiti la nostra sezione Offerte e la sezione Coupon, ed inscrivetevi al nostro Canale Telegram per avere tutte le Promo in tempo reale! Ma ora basta perdere tempo e vediamo le ...

Amazon Numero Verde : Contatti gratuiti in Italia da cellulare e fisso per servizio assistenza clienti : Scopriamo insieme qual è il Numero Verde gratuito per rivolgersi al servizio di assistenza clienti di Amazon, chiamando da telefono cellulare o fisso. Amazon, la più grande e importante piattaforma di e-commerce al mondo, offre una disparata gamma di prodotti ai propri clienti. Inizialmente nato come libreria online si è poi specializzata anche nella vendita di articoli informatici, elettronici, videogiochi, articoli per la casa e per bambini, ...

Le firme di Repubblica in podcast Con Amazon. Nasce 'dentro la notizia' : Federico Rampini lavorava in Cina, ma appena fu chiaro cosa stava per accadere si precipitò dall'altra parte del mondo e non smise più di scrivere. Le prime pagine di quei giorni erano sempre loro. ...

Offerte Amazon del Sabato : smartphone rugged e tanti accessori sContati! : Ecco le Offerte Amazon del giorno, un articolo in continuo aggiornamento dove potrete usufruire degli imperdibili sconti Amazon! Ah, e non dimenticate le esclusive Offerte Amazon della settimana! E se ciò non bastasse, date una bella occhiata alla nostra sezione Offerte e alla sezione Coupon dove troverete le migliori Offerte e coupon nel mondo della tecnologia. Ma non perdiamo altro tempo, ecco tutte le migliori Offerte di oggi! Honorbuy sconta ...

Amazon Alexa inContra Alexios di Assassin's Creed Odyssey in un divertentissimo spot : Un nuovo spot pubblicato da Ubisoft presenta una partnership con Amazon piuttosto curiosa, dato che Alexa si trasformerà grazie a un app nel più burbero Alexios, protagonista insieme a Cassandra di Assassin's Creed Odyssey, in uscita per PS4, Xbox One e PC il prossimo 5 ottobre.Il noto assistente vocale di Amazon, grazie all'app Spartan Skill, risponderà alle domande e alle indicazioni del suo proprietario con la voce di Alexios, il burbero ...

Dal forno alla luce - casa sempre più smart Con Alexa di Amazon : Milano, askanews, - Un comando vocale e la luce si accende. Dalla cucina all'auto Amazon sta provando a fare di Alexa un assistente vocale da usare in tutti gli aspetti della vita delle persone. L'...

Tutti i nuovi prodotti di Amazon - tra speaker e microonde Connessi : Le novità Amazon Echo e gli elettrodomestici connessiEcho DotEcho LinkEcho Wall ClockAmazon Smart PlugAmazon Echo PlusEcho ShowEcho InputEcho SubEcho Linkmicroonde AmazonNumerosissime le novità Amazon presentate in occasione dello speciale appuntamento settembrino ad Amazon Shperes, nei quartieri generali della società a Seattle. Protagonista è stata la nuova generazione della famiglia Echo con altoparlanti, accessori per la smart home compreso ...

New World : il nuovo MMO di Amazon si presenta Con nuove immagini : Per chi non lo sapesse Amazon si è data anche giochi multiplayer online di massa, stiamo parlando proprio degli MMO.Come riporta Gamingbolt infatti il colosso americano dell'e-commerce è alle prese con un MMO chiamato New World. Il gioco userà il cloud computing e presenterà un mondo sandbox nel quale i giocatori dovranno lottare per la sopravvivenza, tanto per cambie.Amazon si sta impegnando duramente per promuove il suo gioco, possiamo infatti ...

Amazon guarda al futuro - tremila nuovi negozi "automatizzati" : spesa Con l'app e niente code : Oggi sono quattro gli AmazonGo aperti, tre a Seattle e uno a Chicago. Il colosso di Bezos prevede di aprirne entro il 2021...

Anche a Roma si può fare la spesa Con Amazon Prime Now : A partire da mercoledì è disponibile Anche a Roma Amazon Prime Now, il servizio di Amazon che permette di fare la spesa e ricevere ciò che si è acquistato in tempi brevissimi. Fino a oggi in Italia il servizio era disponibile solo a Milano The post Anche a Roma si può fare la spesa con Amazon Prime Now appeared first on Il Post.