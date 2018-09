Commercio | Trump sotterra l' ascia di guerra | verso negoziati Usa-Giappone

Merkel telefona a Trump : colloqui su Siria - Ucraina e Commercio : La cancelliera tedesca Angela Merkel ha sentito al telefono il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Al centro dei colloqui i temi internazionali relativi a Siria e Ucraina, e la questione del ...

La sfida dell'Europa a Trump sulle sanzioni all'Iran : 'Il Commercio non si ferma' : Sono due tra i giganti dell'economia occidentale che hanno rinunciato a commesse da miliardi di dollari per il timore di finire in mezzo al duello Washington-Teheran e perdere il mercato americano, ...

Trump-Conte elogi incrociati.Amici su Libia - migranti - Commercio : Washington, 31 lug., askanews, - Sembra che dopo l'incontro di ieri alla Casa Bianca, l'amicizia tra Donald Trump e Giuseppe Conte, iniziata sin dai primi incontri, sia ormai una cosa seria. Il ...

Usa : sondaggio - 57% americani bocciano Trump su Commercio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Accordo Trump-Juncker - cosa cambia per aziende Usa e Ue/ Draghi “buon segno” : mercati ok dopo intesa Commercio : cosa cambia per le aziende dopo l'Accordo Juncker-Trump. Si rischiano ancora dazi sulle automobili, che sono esplicitamente esclusi dall'intesa raggiunta(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 16:15:00 GMT)

Germania plaude a accordo 'costruttivo' Juncker-Trump su Commercio : Roma, 26 lug., askanews, - Commenti positivi dalla Germania all'accordo di tregua di tregua, stipulato ieri dal presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker con il presidente Usa Donald ...

Barriere al Commercio - Juncker e Trump in cerca di una via d'uscita : Gli Stati Uniti cercano scambi «reciproci» con la Ue. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Jean-Claude Juncker, numero uno della Commissione europea, in apertura al meeting ...

G20 - Mnuchin : da Trump "Commercio giusto" : 02.25 Il presidente americano Donald Trump rilancerà la proposta di fare cadere tutte le barriere commerciali all'interno del G7 durante l'incontro con il capo della commissione europea Jean Claude Juncker. Lo ha detto il segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin al termine del G20 finanziario a Buenos Aires,sostenendo come le posizioni di Trump sul commercio non riguardano il protezionismo ma sono tese a creare un sistema di commercio libero e ...