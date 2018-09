Come spegnere iPhone XS

chimerarevo

: RT @mauriziocresce6: Come non si può spegnere il fuoco con il fuoco, né asciugare l'acqua con l'acqua, così non si può eliminare la violenz… - coledoni : RT @mauriziocresce6: Come non si può spegnere il fuoco con il fuoco, né asciugare l'acqua con l'acqua, così non si può eliminare la violenz… - carmen_piscopo : RT @mauriziocresce6: Come non si può spegnere il fuoco con il fuoco, né asciugare l'acqua con l'acqua, così non si può eliminare la violenz… - giuseppe_m76 : RT @mauriziocresce6: Come non si può spegnere il fuoco con il fuoco, né asciugare l'acqua con l'acqua, così non si può eliminare la violenz… -

(Di giovedì 27 settembre 2018) Da alcune generazioni di, Apple ha deciso di eliminare il tasto Home, che conteneva il comodo e utile Touch ID, in favore di un nuovo sistema di controllo tramite gesture e un nuovo sistema di sblocco chiamato Face ID, molto più affidabile e reattivo rispetto all’impronta digitale. La rimozione del pulsante Home però, ha portato alla modifica di altre funzioni. Inoltre, il tasto di accensione ha assunto delle nuove funzioni che vanno a stravolgere le operazioni che effettuavate con i modelli precedenti. In questa pratica guida vi spiegheremol’XS in vari modi, in modo da aiutarvi nel caso foste alle prese con i nuovi comandi. Indice Procedura classica Procedura alternativa Riavvio forzato Altre guide interessanti Procedura classicaprimo metodo vi consigliamo la procedura classica per poteril vostro dispositivo. Con la ...