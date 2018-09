Combinata nordica | otto azzurri convocati per il raduno di settimana prossima a Predazzo

Combinata nordica - secondo successo per Mario Siedl nel Gran Prix di Planica : Siedl, vittoria dal doppio sapore nella seconda Gundersen del Grand Prix a Planica. Buzzi si aggiudica il “Best Skier Trophy” secondo successo in due giorni per Mario Siedl nella ottava e ultima tappa del Grand Prix disputata a Planica, in Slovenia. L’austriaco si è imposto nella Gundersen dall’HS140 con il tempo complessivo di 24’27”1, precedendo di 8”5 il norvegese Espen Bjoernstad e di 9”2 il giapponese Aguri Shimizu. In ...

Combinata nordica - gli atleti delle squadre B e C di interesse nazionale in raduno a Predazzo : Gli atleti delle squadre B e C di interesse nazionale a Predazzo per tre giorni di test Il direttore tecnico Federico Rigoni ha convocato otto atleti delle squadre B e C di interesse nazionale per il raduno che si tiene a Predazzo (Tn) da venerdì 21 a domenica 23 settembre. Si tratta di Giulio Bezzi, Domenico Mariotti, Samuele Comazzi, Iacopo Bortolas, Manuel Facchini, Emanuele Meneghetti, Arianna Sieff e Annika Sieff, che saranno ...

Combinata nordica - gli azzurri riprendono la preparazione a Planica : otto gli atleti convocati : Pittin e compagni in raduno a Planica fino al 19 settembre sotto la guida di Kimmo Savolainen Riprende dalla località slovena di Planica la preparazione delle squadre di Combinata nordica. Il direttore tecnico Federico Rigoni ha convocato otto atleti per il raduno che si tiene fino al 19 settembre: presenti Alessandro Pittin, Raffaele Buzzi, Aaron Kostner, Luca Gianmoena, Denis Parolari, Lukas Runggaldier, Manuel Maierhofer e Veronica ...

Combinata nordica - Jelen vince l'Alpen Cup di Winterberg : ottimo nono posto per Giulio Bezzi : Bezzi buon nono nell'Alpen Cup di Winterberg vinta dallo sloveno Jelen Vittoria slovena nella Alpen Cup di Winterberg grazie a Rok Jelen, primo con il tempo di 23'34 0, davanti agli austriaci Max ...

Combinata nordica - gli azzurri di Coppa del Mondo in raduno in Finlandia a partire da domani : Il gruppo di Coppa del Mondo a Kuopio per una settimana, squadre B e C juniores di salto e Combinata fra Stams e Predazzo raduno in Finlandia per le squadre A e B di Combinata nordica da mercoledì 5 a mercoledì 12 settembre. Il direttore tecnico Federico Rigoni ha convocato a Kuopio otto atleti: Alessandro Pittin, Raffaele Buzzi, Aaron Kostner, Luca Gianmoena, Denis Parolari, Lukas Runggaldier, Veronica Gianmoena e Manuel Maierhofer con ...

Combinata nordica – Oggi e domenica il Grand Prix ad Oberstdorf : Il Grand Prix approda a Oberstdorf per due Gundersen, quattro azzurri presenti. In gara anche la Fis Youth Cup Sarà un fine settimana di appuntamenti agonistici per gli specialisti della Combinata Nordica, impegnati nella località tedesca di Oberstdorf. Il calendario propone infatti venerdì 24 e domenica 26 agosto due Gundersen dal trampolino HS137 valevoli per il Grand Prix alle quali prenderanno parte gli stessi quattro azzurri in ...

Combinata nordica - Daniela Dejori chiude al sesto posto la tappa di Alpen Cup a Bischofsgruen : Dejori sesta nella tappa di Alpen Cup di Combinata nordica a Bischofsgruen, vince la tedesca Lisa Hirner Bella prestazione di Daniela Dejori nella tappa di Alpen Cup di Combinata nordica nella località tedesca di Bischofsgruen. La sedicenne azzurrina, partita al termine del salto in ottava posizione, ha recuperato due posizioni nella seconda parte di gara, terminando al sesto posto, con un ritardo di 25″4 dall’austriaca Lisa ...

Combinata nordica - due giorni di raduno a Garmisch per i giovani azzurri : Dodici giovani di salto e Combinata nordica per due giorni a Garmisch in raduno Sono dodici i convocati delle squadre B, C e juniores di salto e Combinata nordica che il direttore tecnico Federico Rigoni ha chiamato per il raduno che si tiene a Garmisch-Partenkirchen (Ger) mercoledì 25 e giovedì 26 luglio. Si tratta di Daniela Dejori, Jessica malsiner, Lena Prinoth, Annika Sieff, Arianna Sieff, Giulio Bezzi, Domenico Mariotti, Iacopo ...