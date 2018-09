Co-spleeping | perché dormire coi genitori fa bene

dilei

(Di giovedì 27 settembre 2018)con i bambini oppure no? Si tratta della domanda che si pongono tantissimi, tentati e allo stesso tempo terrorizzati, dal co-sleeping. Riposare nel lettone insieme ai propri figli (soprattutto se neonati) è una pratica molto diffusa, ma che in passato è stata fortemente criticata dai pediatri e dagli psicologi del comportamento. Oggi però scopriamo che in realtà il co-sleeping apporta moltissimifici sia aiche ai piccoli. Lo svelano alcune ricerche scientifiche che hanno messo in luce le qualità del bed-sharing, considerato non più come un vizio altamente educativo, ma come un modo per creare un legame con il bambino. Per prima cosa il costante contatto fisico della mamma con il neonato, soprattutto nei primi mesi di vita, consente di gestire meglio lo stress, non solo durante l’infanzia, ma anche nella fase adulta. I bambini che dormono con i ...