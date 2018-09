Club esclusi da B e C - appello a Governo : ANSA, - ROMA, 27 SET - Un'istanza congiunta al sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, e al presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, è stata presentata da Siena, Pro Vercelli, Ternana e Novara "affinché il Governo intervenga, con l'adozione di un ...

Italo : apre battenti anche a Venezia esclusiva lounge Club : Roma, 30 ago. (AdnKronos) - Appuntamento domani alla Stazione Venezia Santa Lucia. Durante la Mostra Internazionale d’arte Cinematografica di Venezia , Italo inaugura l’ esclusiva ' lounge Italo club ' di Venezia , il nuovo stile di accoglienza per iniziare l’esperienza di viaggio appena arrivati in staz

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino - il Club granata pensa ad uno svincolato : Calciomercato Torino – Il Torino è reduce dall’importante pareggio sul campo dell’Inter, punto che ha permesso di muovere la classifica dopo il ko all’esordio contro la Roma. Reazione importante contro la squadra di Spalletti per gli uomini di Mazzarri che hanno rimontato due gol di svantaggio ma tegola dovuta all’infortunio di Ansaldi, attesa per il responso degli accertamenti ma la situazione potrebbe essere ...

Esclusiva CalcioWeb – Chievo - le prime indiscrezioni sulla sentenza : un aspetto in particolare preoccupa il Club clivense [DETTAGLI] : Sono ore caldissime per il calcio italiano, nelle giornata di oggi è arrivata la sentenza sul caso Parma, il club ducale ha conservato la Serie A, cinque punti di penalizzazione da scontare nel massimo campionato italiano, un parziale sospiro di sollievo dopo la richiesta di retrocessione, il club però non è soddisfatto e ha annunciato il ricorso, l’intenzione è chiedere il completo annullamento della pena. Domani sarà il giorno del ...