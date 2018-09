Cip | domani Giornata paralimpica 2018

MuniCipio X : Da domani al Polo Natatorio il campionato italiano VVF nuoto per salvamento : Roma – Tre giorni con il Memorial Maurizio Persieri e con il Gruppo Sportivo Francesco Sorgini per la 30a edizione del campionato italiano nuoto per salvamento (6° campionato italiano VVF nuoto). Il Comando dei Vigili del Fuoco infatti, venerdì, sabato e domenica sarà al Polo Natatorio di Ostia per una serie di gare e di dimostrazioni di salvamento in acqua. Questa edizione è dedicata a Maurizio Persieri, Vigile del Fuoco di Roma, morto ...