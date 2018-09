Ciclismo | sarà il Mondiale più duro di sempre? Percorso per scalatori | il confronto con

Ciclismo - Mondiali 2018 : sarà Gianni Moscon il vero faro dell’Italia? Grande condizione - possibile mina vagante come alternativa a Nibali : È l’uomo del momento. Dopo la super gara dello scorso anno, dove fino a pochi chilometri dal traguardo era al comando assieme a Julian Alaphilippe in quel di Bergen, Gianni Moscon ci riprova a giocarsi il titolo iridato al Mondiale di Ciclismo su strada. Domenica 30 settembre, nella prova in linea in quel di Innsbruck, sarà uno degli uomini da tenere più d’occhio: molto probabilmente, a luci spente per togliergli un po’ di ...

Mondiali Ciclismo 2018 - tutte le gare della 91ª edizione saranno trasmesse live su Eurosport : Tutto pronto per i Mondiali di ciclismo a Innsbruck, tutte le gare verranno trasmesse in tv da Eurosport Eurosport, la “Casa del ciclismo”, si appresta ad accompagnare gli appassionati di ciclismo tra le curve, le salite e le volate dei Road World Championships, in programma a Innsbruck (Austria) da sabato 22 a domenica 30 settembre. tutte le tappe della 91esima edizione dei Campionati del mondo di ciclismo su strada saranno ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : l’ultimo Mondiale di Franco Pellizotti. Il fedelissimo di Vincenzo Nibali sarà il regista in corsa : Quarant’anni e non sentirli. Franco Pellizotti si è guadagnato meritatamente la convocazione ai Mondiali di Innsbruck 2018 dopo aver svolto un’ottima stagione come gregario fedelissimo di Vincenzo Nibali al Tour de France; ma soprattutto nelle ultime settimane dimostrato alla Vuelta a Espana di possedere un’ottima forma e di rendersi tuttora competitivo; ne è la prova il sorprendente terzo piazzamento al termine ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : la Spagna sarà la squadra di riferimento. Alejandro Valverde l’uomo da battere : La Spagna sarà la squadra di riferimento nella gara maschile ai Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Gli iberici potranno contare infatti su una squadra con scalatori di grande qualità, che hanno dimostrato la propria forza alla Vuelta a España e potranno davvero fare la differenza sul durissimo percorso di questa rassegna iridata. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio la formazione della Spagna. Il capitano sarà Alejandro Valverde, che ...

Davide Cassani - Mondiali Ciclismo 2018 : “Nibali sarà al 90% - ma può inventare. Alaphilippe - Roglic e Adam Yates i favoriti” : MILANO – L’Italia che parteciperà ai Mondiali di Innsbruck del prossimo 30 settembre non sarà quella che il ct Davide Cassani si sarebbe immaginato. Tante, troppe vicissitudini hanno mutato gli scenari: Vincenzo Nibali ha visto fortemente compromessa la propria stagione con la caduta sull’Alpe d’Huez, Gianni Moscon è tornato solo da pochi giorni in gara (peraltro vincendo subito la Coppa Agostoni) dopo la squalifica al ...

Ciclismo - Fabio Aru : ‘Non so se sarà possibile essere ai Mondiali di Innsbruck’ : L’attesa e sperata rinascita di Fabio Aru sulle strade della Vuelta Espana non si sta concretizzando. Lo scalatore sardo si è staccato su tutte le salite, perdendo qualche decina di secondi ogni volta che la corsa si è infiammata. Dopo la delusione completa rimediata al Giro d’Italia, la corsa spagnola rappresentava uno snodo cruciale per raddrizzare la stagione e rimettere in piena marcia la sua carriera, ma Aru non è riuscito a dare una ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Chris Froome e Geraint Thomas non saranno a Innsbruck! La coppia Sky rinuncia alla gara : Chris Froome e Geraint Thomas non parteciperanno ai Mondiali 2018 di Ciclismo in programma il prossimo 30 settembre sul durissimo tracciato di Innsbruck. Il percorso per scalatori non ha invogliato le due stelle britanniche a prendere parte alla rassegna iridata, gli uomini del Team Sky guarderanno la gara da casa. I vincitori del Giro d’Italia e del Tour de France potevano anche figurare tra i favoriti per la conquista della maglia ...

Ciclismo : Edoardo Affini sarà professionista dal prossimo anno. L’azzurro correrà con la Mitchelton Scott : Una bella notizia per il Ciclismo nostrano arriva sul fronte ciclomercato. Come riporta tuttobiciweb uno dei prospetti migliori del movimento italiano Edoardo Affini (SEG Racing Academy), protagonista nelle categorie giovanili, dal 2019 correrà tra i professionisti e precisamente con la Mitchelton Scott, una delle compagini di riferimento del Ciclismo internazionale. Un passaggio importante per la carriera del ventiduenne mantovano che ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Il movimento italiano è tornato ad altissimi livelli. Nibali al Mondiale? Se sarà al 90% potrà giocarsela” : Davide Cassani si gode il momento felice del Ciclismo italiano, dopo le vittorie di Matteo Trentin a Glasgow, nella rassegna europea, e di Elia Viviani nella Classica di Amburgo. Il ct della Nazionale italiana di Ciclismo intervistato da RaiSport ha analizzato la situazione del movimento tricolore, puntualizzando anche sugli obiettivi del prossimo Mondiale di Innsbruck (30 settembre) “Agli Europei ho schierato una formazione fortissima e i ...

Ciclismo femminile : doppia novità per il 2019. Nasce la Trek Factory Racing - ci saranno Elisa Longo Borghini e Giorgia Bronzini da ds : La pluricampionessa del mondo annuncia dunque il ritiro dal Ciclismo, restando però nel mondo delle due ruote. "Mi ritiro perché sento che è il momento giusto per farlo " le parole dell'azzurra " mi ...

Ciclismo femminile : doppia novità per il 2019. Nasce la Trek Factory Racing - ci saranno Elisa Longo Borghini e Giorgia Bronzini da ds : Una bomba di mercato per quanto riguarda il Ciclismo al femminile. In pieno svolgimento della stagione, arriva una news dal Women’s World Tour: Nascerà una nuova squadra, la Trek Factory Racing, che seguirà dunque quella già esistente al maschile. Tanta Italia nella compagine statunitense: da direttore sportivo, assieme all’ex sprinter tedesca Ina Teutenberg, ci sarà l’azzurra Giorgia Bronzini. La pluricampionessa del mondo ...

Ciclismo su pista - il Velodromo di Montichiari sarà ristrutturato! Pronto per ottobre 2019 - finanziamenti di Coni e Regione : Finalmente una buona notizia per il Ciclismo su pista italiano, un movimento in grande ascesa come testimoniano i grandi successi ottenuti ai recenti Europei. Il Velodromo di Montichiari, infatti, verrà restaurato dopo che qualche settimana fa era stato dichiarato inagibile tanta che la Nazionale Italiana si era dovuta allenare al Vigorelli (all’aperto) per preparare la rassegna continentale. La struttura in provincia di Brescia è ...

Ciclismo - Damiano Caruso correrà per la Bahrain Merida : sarà compagno di Vincenzo Nibali : Altro acquisto importante per la Bahrain Merida che si rafforza assicurandosi le prestazioni di Damiano Caruso. Il siciliano lascerà la BMC dopo quattro stagioni e si accaserà nel club mediorientale per cui hai firmato un biennale. Il 30 enne, noto nel gruppo per le sue doti di passista-scalatore e per l’estrema disponibilità, è reduce dal ventesimo posto al Tour de France dopo l’undicesimo dell’anno scorso. Nel suo palmares ...

Ciclismo : infortuni per Mikel Landa ed Egan Bernal. Lo spagnolo non sarà alla Vuelta : Davvero tantissima sfortuna, in uscita da un Tour de France durissimo, per quanto riguarda Mikel Landa ed Egan Bernal. Una brutta caduta, a pochi chilometri dal traguardo della Clasica San Sebastian, proprio quando la corsa si stava accendendo, ha tagliato fuori lo spagnolo ed il colombiano, due dei grandi favoriti per il successo di ieri, e ha costretto entrambi a terminare la prova in barella. Sembra essere andata peggio all’uomo del ...