Ciclismo | Mondiali 2020 | addio Vicenza | si svolgeranno in Svizzera Tutte le assegnazioni

Ciclismo - Mondiali 2018 : prova in linea Under23. Sarà grande battaglia con tanti corridori di livello - gli azzurri ci provano : Domani si svolgerà la prova in linea Under23 maschile dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Sarà una corsa molto dura, che potrà dare delle indicazioni importanti anche sullo svolgimento della gara dei professionisti di domenica. Ci aspettiamo una corsa spettacolare nei 179,9 km da Kufstein a Innsbruck, visto anche l’altissimo livello dei corridori presenti. Andiamo quindi a scoprire il percorso e i favoriti della prova in linea ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Prova in linea juniores femminile : vittoria all’austriaca Stigger - la Nazionale italiana protagonista ad Innsbruck : L’austriaca Stigger si aggiudica la Prova in linea juniores femminile dei Mondiali di Innsbruck. Bene la Nazionale italiana, grande protagonista per tutta la gara Alla vigilia Edoardo Salvoldi aveva messo in guardia: “Siamo la squadra più forte ma non abbiamo le individualità migliori per questo tipo di percorso”. E’ andata proprio così. vittoria Guazzini, Camilla Alessio, Barbara Malcotti e Matilde Vitillo hanno ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2018 in DIRETTA : prova in linea juniores. Tutti contro Remco Evenepoel - il nuovo Merckx : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Mondiale di Ciclismo di Innsbruck 2018: oggi va in scena la prova in linea per quanto riguarda gli juniores uomini. Un uomo solo al comando: Remco Evenepoel ha dominato in lungo e in largo la stagione, vincendo praticamente in ogni dove, e poi ha dato spettacolo nella cronometro andandosi a prendere il titolo con oltre un minuto di vantaggio su Tutti i rivali. Il fenomenale belga, già paragonato ad ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : le possibili sorprese. Kwiatkowski può stupire - attenzione a Poels : Favoriti, outsider e possibili sorprese. Perché, come abbiamo visto con il passare delle stagioni, non sempre al Mondiale di Ciclismo su strada, nella prova in linea al maschile, ad imporsi è qualcuno che viene annunciato da bookmakers o addetti ai lavori. Proprio quando il percorso diventa più duro, come in occasione della gara austriaca, c’è spazio per inserirsi nel marcamento altrui per nomi inattesi: in tanti ricorderanno il trionfo ...

Mondiali Ciclismo 2018 - titolo juniores donne a Stigger. Quarta l'azzurra Malcotti : Laura Stigger ha conquistato la prova juniores donne ai Mondiali di ciclismo su strada di Innsbruck, Austria , 71,5 km da Rattenburg a Innsbruck con 975 metri di dislivello, . L'austriaca, alla ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Austria in trionfo tra le juniores con Laura Stigger. Sfuma di un soffio la medaglia azzurra - quarta Barbara Malcotti : L’Austriaca Laura Stigger trionfa davanti al pubblico di casa nella prova in linea femminile juniores dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). La giovane stella 18enne, dopo aver conquistato il titolo nel cross-country, riesce ora ad imporsi anche su strada battendo in una volata ristretta la francese Marie Le Net, argento, e la canadese Simone Boilard, bronzo. L’Italia, dopo una grande prova di squadra, vede Sfumare di un soffio la ...

Ciclismo - l’albo d’oro dei Mondiali. 19 titoli per l’Italia - l’ultimo nel 2008 : Il dominio di Peter Sagan con ogni probabilità potrebbe interrompersi dopo la prova in linea élite dei Mondiali di Ciclismo su strada 2018 ad Innsbruck (Austria). Lo slovacco si mette in gioco lo stesso per tentare un leggendario poker di ori in altrettante edizioni consecutive, ma il percorso adatto a puri scalatori si rivela troppo impegnativo per l’uomo da classiche. Tra i partecipanti della spedizione austriaca, Michal Kwiatkowski ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2018 in DIRETTA : prova in linea femminile juniores. Un terzetto al comando con Barbara Malcotti! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prova in linea femminile juniores dei Mondiali 2018 di Ciclismo : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa gara. ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : l’Italia ha un piano C. Domenico Pozzovivo è al top - può cambiare le carte in tavola : Se l’obiettivo principale è quello di mettere nelle migliori condizioni possibili Vincenzo Nibali, per provare con lo Squalo a giocarsi il titolo iridato, c’è bisogno di alcuni cambi di tattica per la nazionale italiana di Ciclismo in vista della prova in linea del Mondiale di Innsbruck, che si disputerà domenica 30 settembre. Il percorso molto duro e la condizione non al top del corridore siciliano costringono Davide Cassani a ...

Imad - dalla casa degli orfani ai Mondiali di Ciclismo : Probabilmente non vincerà ma già esserci è una vittoria che poi il ciclismo non è una scienza esatta quindi non si sa mai: 'Ho imparato che, nella vita, nessuno ti regala niente- spiega Imad- che ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : le Nazionali di punta ai raggi X : Negli ultimi tre anni è bastato il singolo a primeggiare, portandosi a casa con tre imprese solitarie il titolo. Peter Sagan questa volta però sembra costretto a dover abdicare e, sul durissimo percorso del Mondiale di Ciclismo di Innsbruck sembra quasi obbligatorio aver bisogno di un’ottima squadra per portarsi a casa il titolo iridato. Andiamo a scoprire le Nazionali di punta ai raggi X in vista delle prova in linea di ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2018 in DIRETTA : prova in linea femminile juniores - azzurre a caccia del podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea femminile juniores dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Le giovani promesse del Ciclismo femminile si sfideranno in un duro percorso di 71,7 km da Rattenberg a Innsbruck, in cui dovranno affrontare lo strappo di Gnadenwald (2,6 km al 10,5%) e poi nel finale il circuito Olympia, lo stesso dei professionisti, caratterizzato dalla salita di Igls (7,9 km al 5,7%). Sarà quindi ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : il programma e tutti i percorsi delle prove iridate nello Yorkshire. Circuito adatto ai velocisti resistenti : In attesa della prova in linea iridata di Innsbruck, si inizia a pensare già al 2019. L’UCI ha infatti svelato ieri tutti i percorsi delle prove iridate per quanto riguarda i Mondiali di Ciclismo dello Yorkshire: il programma prevede la settimana più importante della stagione da sabato 21 a domenica 29 settembre. Diverse le sedi di partenza, mentre l’arrivo sarà posto sempre in quel di Harrogate. Dodici i titoli assegnati, cambierà ...