Ciclismo | l’albo d’oro dei Mondiali 19 titoli per l’Italia | l’ultimo nel 2008

(Di giovedì 27 settembre 2018) Il dominio di Peter Sagan con ogni probabilità potrebbe interrompersi dopo la prova in linea élite deidisu strada 2018 ad Innsbruck (Austria). Lo slovacco si mette in gioco lo stesso per tentare un leggendario poker di ori in altrettante edizioni consecutive, ma il percorso adatto a puri scalatori si rivela troppo impegnativo per l’uomo da classiche. Tra i partecipanti della spedizione austriaca, Michal Kwiatkowski (Polonia) e Rui Costa (Portogallo) sono gli unici corridori presenti ad aver già conquistato il titolo iridato, mentre lo spagnolo Alejandro Valverde è salito sul podio ben sei volte (2 argenti e 4 bronzi) senza mai indossare però la maglia arcobaleno. Il Belgio è la nazionale più titolata, vantando addirittura 26 ori, alle sue spalle l’Italia con 19, di cui l’ultimo risalente alcon la doppietta di Alessandro Ballan e Damiano Cunego ...