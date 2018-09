Chiara Ferragni e la gara di ballo con Fedez : scatta il twerking in ascensore : Una gara di ballo in ascensore fra Fedez e Chiara Ferragni si conclude con un twerking della fashion blogger più famosa al mondo. Dopo di una puntatina a Parigi per le sfilate, Chiara è...

Perchè hanno litigato Chiara Ferragni e Dolce&Gabbana? Una borsa all’origine del bisticcio : Chiara Ferragni e Dolce&Gabbana hanno litigato: ecco il futile motivo per cui tra la fashion blogger ed il marchio non esistono collaborazioni I rapporti tra Chiara Ferragni e Dolce&Gabbana non sono mai decollati. La fashion blogger lo ricalca sui social ripubblicando una storia di Diet Prada: “Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno trovato la loro vera vocazione nella moda facendo sentire le persone bene con loro ...

Nonna Marina di Guardo - Leone come Chiara Ferragni e le braccia sempre piene d’amore : Chiara Ferragni e il ciboChiara Ferragni e il ciboChiara Ferragni e il ciboChiara Ferragni e il ciboChiara Ferragni e il ciboChiara Ferragni e il ciboChiara Ferragni e il ciboChiara Ferragni e il ciboChiara Ferragni e il ciboLa mamma di tutte le Ferragni torna al 1987, quando tra le braccia stringeva Chiara, nata pochi mesi prima. Oggi è lo stesso con Leone, che ha appena spento la candelina dei sei mesi. «Dopo 31 anni tengo sempre stretto ...

Chiara Ferragni 31 anni fa (uguale a Leone) : il post di Marina Di Guardo : Chiara Ferragni 31 anni fa era identica a Leone, come svela Marina Di Guardo, la madre della fashion blogger. Buon sangue non mente, così scopriamo che il piccolo nato dall’amore per Fedez è la fotocopia di sua madre 31 anni fa. Stesso sGuardo sorpreso, stessi occhi azzurri, stesso nasino e capelli chiari: Chiara e Leone sono due gocce d’acqua. A svelarlo è Marina Di Guardo, scrittrice di gialli, ma soprattutto mamma ...

Chiara Ferragni contro Stefano Gabbana su Instagram. I due non si parlano da anni : il motivo del litigio : Chiara Ferragni si vendica di Stefano Gabbana e lancia una frecciatina al noto brand di moda Dolce e Gabbana. L'influencer ha ripreso una storia Instagram di Diet Prada in cui si...

Chiara Ferragni E FEDEZ/ Foto : capezzolo galeotto con Emily Ratajkowski - e il web lancia un sospetto... : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ, Foto: l'influencer esce di seno a Parigi accanto ad Emily Ratajkowski mentre il rapper, a Milano, fa il papà a tempo pieno e si diverte con gli amici.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 21:40:00 GMT)

Chiara Ferragni - incidente osé a Parigi : Un piccolo incidente osé e Chiara Ferragni ironizza subito su instagram: 'Un capezzolo è uscito fuori per dire ciao a Emily Ratajkowski '. Mentre la nota influencer stava facendo una foto in compagnia ...

Incidente sexy per Chiara Ferragni : “Un capezzolo è uscito fuori per salutare Emily” : Con ironia l'influencer ha condiviso con i follower lo scatto che ha svelato l'imbarazzante dettaglio

Chiara Ferragni : la frecciatina di ieri contro Dolce e Gabbana ed il motivo per il quale non indossa i loro capi (FOTO) : Nei mesi scorsi Stefano Gabbana ha criticato per due volte Chiara Ferragni dicendo che è “cheap”. Nulla a confronto agli attacchi rivolti L'articolo Chiara Ferragni: la frecciatina di ieri contro Dolce e Gabbana ed il motivo per il quale non indossa i loro capi (FOTO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 26 settembre : Giovanni Conversano in studio... con Chiara Ferragni? : Ottimi risultati per Pomeriggio 5 che torna in onda oggi con Giovanni Conversano in studio con Giada Pezzaioli e una parte dedicata al gossip e al Grande Fratello(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 14:07:00 GMT)

Chiara Ferragni e la frecciatina a Stefano Gabbana : ecco perché i due non si parlano : Chiara Ferragni si vendica di Stefano Gabbana e lancia una frecciatina al noto brand di moda Dolce e Gabbana. L'influencer ha ripreso una storia Instagram di Diet Prada in cui si...

Chiara Ferragni accanto a Emily Ratajkowski : la moglie di Fedez fa vedere un capezzolo per la gioia dei fan [FOTO] : 1/21 Instagram ...

Parigi Fashion Week - Chiara Ferragni accanto a Emily Ratajkowski va fuori di... seno! : Chiara Ferragni accanto a Emily Ratajkowski ha un piccolo incidente sexy a cui mette una 'pezza' sui social Chiara Ferragni dopo aver presenziato alla settimana dello moda di Milano, è volata a Parigi ...

Parigi Fashion Week – Chiara Ferragni accanto a Emily Ratajkowski va fuori di… seno! : Chiara Ferragni accanto a Emily Ratajkowski ha un piccolo incidente sexy a cui mette una ‘pezza’ sui social Chiara Ferragni dopo aver presenziato alla settimana dello moda di Milano, è volata a Parigi con la sorella Valentina. Alla sfilata francese di Simon Porte Jacquemus la Fashion blogger italiana si è accompagnata a Emily Ratajkowski con cui si è resa protagonista di alcuni scatti. La modella statunitense era bellissima, ...