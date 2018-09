Champions | una giornata stop a Ronaldo

Cristiano Ronaldo squalificato per una giornata in Champions League : Una giornata di squalifica a Cristiano Ronaldo: è la decisione dell'Uefa dopo l'espulsione subita dall'attaccante portoghese in Valencia-Juventus, prima giornata della fase a gironi di Champions League.Il campione portoghese rischiava fino a 3 giornate di squalifica per aver tirato i capelli al difensore del Valencia Murillo, ma la Uefa ha deciso di confermare una sola giornata di squalifica. Ronaldo, quindi, salterà soltanto la ...

Video/ Fortuna Hjorring Forentina (0-2) : highlights e gol della partita (Champions league donne) : Video Fortuna Hjorring Fiorentina (risulato finale 0-2): highlights e gol della partita, valida come ritorno per i sedicesimi di Champions league donne. Le viola volano agli ottavi.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 09:32:00 GMT)

Calcio femminile - Champions League 2018-2019 : Fortuna Hjørring-Fiorentina 0-2 - le viola espugnano la Nord Energi Arena e volano agli ottavi di finale : Grande impresa della Fiorentina Women’s FC nel ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League 2018-2019 di Calcio femminile. Le viola allenate da Antonio Cincotta si sono imposte, infatti, 2-0 contro le danesi del Fortuna Hjørring. Alla Nord Energi Arena una doppietta della scozzese Lana Clelland al 15′ e al 25′ ha consentito alle gigliate di bissare il successo di due settimane al “Franchi” di Firenze, ...

European Championships e European Games : verso una soluzione unitaria? : Il presidente dei Comitati Olimpici Europei, lo sloveno Janez Kocijancic ha affermato, al sito insidetheGames.biz, che European Championships e European Games possano coesistere nel loro format quadriennale di rassegne multisport, in quanto non sono competizioni in contrasto tra loro. Kocijancic ha affermato: “Lavoriamo insieme, il principio di base nello sport è l’autonomia. Le nazioni europee nello sport prendono le loro decisioni, ...

Manchester City - record negativo di sconfitte consecutive per una squadra inglese in Champions : Il Manchester City continua a mostrare due facce. Una sorridente in Premier, un'altra più preoccupante in Europa. Già lo scorso anno, infatti, i Citizens erano stati travolgenti nei propri confini, ...

Champions League - cosa rischia CR7 : da una a tre giornate - ma... : Dipenderà da come verrà giudicato l'episodio: il verdetto il 27 settembre. L'ipotesi di una sanzione minima si fa strada

Inter - Vecino è l'uomo del destino - in Champions - : una questione di garra : Sono passati 121 giorni da quando Matias Vecino, con un colpo di testa su calcio d'angolo, trascinò l'Inter in Champions League, decidendo in rimonta, nel finale, la partita contro la Lazio. Quattro ...

Champions League – Stella Rossa-Napoli - Ancelotti ed i suoi rimpianti : “siamo stati sfortunati e poco incisivi” : Carlo Ancelotti commenta la prima partita in Champions League con il suo Napoli, l’allenatore non sprizza di gioia per il pareggio contro la Stella Rossa Il Napoli non riesce a finalizzare allo stadio Maracanà di Belgrado contro la Stella Rossa e porta a casa un solo punto nella prima partita della fase a gironi di Champions League. “Ci è mancato poco – ha spiegato Ancelotti nel post partita ai microfoni di Sky Sport – Nella ...

Champions League - è una giornata ottima per i club italiani : rimonta da sogno per l’Inter - risultato positivo per il Napoli : Si sono concluse le gare valide per la prima giornata della fase a giorni di Champions League, in campo due italiane che hanno regalato emozioni e colpi di scena ma anche importante indicazioni in vista del proseguo della competizione. In particolar modo clamorosa rimonta dell’Inter, dopo il vantaggio del Tottenham la sconfitta sembrava vicina per la squadra di Luciano Spalletti, poi la rimonta tutto cuore prima con il gran gol di ...

eSports - la UEFA lavora ad una European Championship per il 2020 : Il massimo organismo calcistico europeo punta ad organizzare un torneo per videogiocatori entro il 2020. Porte aperte alle aziende interessate. L'articolo eSports, la UEFA lavora ad una European Championship per il 2020 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.