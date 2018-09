Champions | un turno di squalifica per Ronaldo

Champions - Ronaldo evita la stangata : solo 1 un turno di stop : ROMA - Nessuna stangata per Cristiano Ronaldo: la Commissione Disciplinare della Uefa ha punito con una sola giornata di stop il portoghese dopo il rosso sventolato dall'arbitro Brych nella gara del ...

Champions League - Cantù passa al secondo turno preliminare : I brianzoli hanno travolto 90-71 lo Szolnoki Olaj nel match di ritorno e adesso affronteranno Anversa

Basket - Champions League 2018-2019 : la Red October Cantù domina in Ungheria e passa il turno : Una straordinaria Red October Cantù domina lo Szolnoki Olaj e si qualifica per il secondo turno dei playoff di Champions League. Una super prestazione dei brianzoli, che sconfiggono la squadra campione d’Ungheria per 90-71 ed ora sono sole due partite dall’accesso alla fase a gironi. Eccezionale partita di Frank Gaines, che si conferma ancora il migliore tra le fila canturine con 26 punti all’attivo, ai quali si aggiungono ...

Basket - Champions League 2018-2019 : a Cantù l’andata del primo turno preliminare - Szolnoki Olaj sconfitto per 69-68 : Il primo assaggio d’Europa della stagione 2018-2019, per quanto riguarda l’Italia, lo regala la Red October Cantù. All’esordio in Basketball Champions League, nell’andata del primo turno preliminare, la formazione allenata da Evgeny Pashutin supera con difficoltà gli ungheresi dello Szolnoki Olaj. Il 69-68 finale è frutto, per la formazione di casa, dei 19 punti di Frank Gaines (con 5/8 da 3), dei 16 di Gerry Blakes e ...

Champions League Fase a Gironi : Risultati - classifiche e prossimo turno : Champions League Fase a Gironi: Risultati, classifiche e prossimo turno. E’ iniziata la Champions League 2018-19 di calcio con la prima Fase The post Champions League Fase a Gironi: Risultati, classifiche e prossimo turno appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - classifiche - Probabili formazioni.

Prossimo turno Champions League - le date e le avversarie di Juventus - Roma - Napoli e Inter. Orari e programmazione tv : Il cammino della Champions League di calcio 2018-2019 proseguirà all’inizio del Prossimo mese, dopo questo primo assaggio settembrino: martedì 2 e mercoledì 3 ottobre andranno in scena le partite della seconda giornata. Martedì ad aprire le danze sarà la Juventus alle 18.55, impegnata in casa contro lo Young Boys, mentre alle ore 21.00 la Roma ospiterà il Plzen. Mercoledì alle ore 21.00 invece toccherà al Napoli, impegnato in casa contro ...

Scommesse Champions League - Napoli : sale quota passaggio turno : Sulla carta aveva il turno più facile tra le italiane, ma il Napoli non ha saputo sfruttare il vantaggio sprecando una buona chance nell’esordio in Champions. A Belgrado, pur giocando da grandi favoriti (il loro successo era dato intorno a 1,50) gli azzurri non sono andati oltre lo 0-0. Il discorso qualificazione, con ancora cinque partite da giocare, resta ancora apertissimo, ma sulla squadra di Ancelotti c’è da rilevare un ...

Champions League - le quote adesso ‘premiano’ l’Inter in chiave passaggio del turno : Inter vittorioso alla prima uscita in Champions League contro i rivali del Tottenham, il girone si mette bene per i nerazzurri L’esordio è stato ‘pazzo’, proprio come la nomea dell’Inter: i nerazzurri hanno celebrato il loro ritorno in Champions con una rimonta mozzafiato, ribaltando la partita con il Tottenham nei minuti finali. Dopo il 2-1 a San Siro la squadra di Spalletti fa un passo avanti verso la ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : BPM Sport Management impegnata nel turno preliminare : Dopo un’estate dedicata alle nazionali, tornano in scena i club per quanto riguarda la Pallanuoto europea. Da oggi, per tutto il week-end, è in programma il turno preliminare per quanto riguarda la Champions League maschile. Manifestazione importante perché vede ai nastri di partenza anche una compagine italiana: la BPM Sport Management, terza dello scorso campionato di A1. L’obiettivo per i Mastini è ovviamente quello di passare il ...

Hockey ghiaccio - Champions League 2019 : per Bolzano avvio ben oltre le aspettative - ma non è ancora sufficiente per passare il turno : Con un saldo di tre vittorie, di cui due ai rigori, e una sconfitta, l’HCB Alto Adige Alperia conclude oltre le aspettative le prime due settimane di Champions Hockey League 2018-2019. Nel proprio girone Bolzano occupa la seconda posizione con 7 punti, pari merito con IFK Helsinki, tre lunghezze alle spalle degli svedesi dello Skelleftea AIK; i polacchi del GKS Tychy invece rimangono tuttora a zero. Insomma, in questo momento il bilancio ...

Fantacalcio e turnover - quali coppie della Roma prendere in vista della Champions League : Eusebio Di Francesco ha scelto tre formazioni titolari differenti nelle prime tre giornate di campionato . Chissà cosa ci riserverà il futuro dato che il 4-3-3 sembra non essere più un sistema '...

Fantacalcio e turnover - quali coppie della Juventus prendere in vista della Champions League : Massimiliano Allegri sulla gestione della titolarità di Cristiano Ronaldo è stato chiaro: inizialmente il portoghese sarà praticamente sempre titolare . Più avanti si vedrà. C'è da dire che ai tempi ...

The Rugby Championship 2018 : Nuova Zelanda-Australia 40-12. Gli All Blacks bissano il largo successo del primo turno : Nella seconda giornata del The Rugby Championship la Nuova Zelanda batte 40-12 l’Australia bissando il largo successo ottenuto la settimana scorsa, trovando Nuovamente una vittoria con bonus offensivo. All Blacks a quota 10, Wallabies ancora fermi a 0 in classifica. Questa sera toccherà al Sudafrica rispondere per non perdere terreno. Nel primo tempo tra le fila dei padroni di casa è Barrett show: meta al quarto d’ora e ...

Champions League - terzo turno preliminare : fuori lo Spartak di Carrera - ok Ajax e Benfica : Massimo Carrera, allenatore dello Spartak Mosca. Epa Passano Ajax, Dinamo Kiev, Salisburgo e Benfica. fuori a sorpresa Celtic Glasgow, Malmoe e lo Spartak Mosca di Massimo Carrera. Sono i verdetti ...