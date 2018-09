Champions | Ronaldo evita la stangata | solo 1 un turno di stop

Champions : una giornata stop a Ronaldo : ANSA, - ROMA, 27 SET - Una giornata di squalifica a Cristiano Ronaldo: e' la decisione dell'Uefa dopo l'espulsione subita dall'attaccante portoghese in Valencia-Juventus, prima giornata della fase a ...

Cristiano Ronaldo squalificato per una giornata in Champions League : Una giornata di squalifica a Cristiano Ronaldo: è la decisione dell'Uefa dopo l'espulsione subita dall'attaccante portoghese in Valencia-Juventus, prima giornata della fase a gironi di Champions League.Il campione portoghese rischiava fino a 3 giornate di squalifica per aver tirato i capelli al difensore del Valencia Murillo, ma la Uefa ha deciso di confermare una sola giornata di squalifica. Ronaldo, quindi, salterà soltanto la ...

Champions League – Squalifica Cristiano Ronaldo : il verdetto definitivo : La UEFA ha deciso: ecco il verdetto ufficiale sulla Squalifica di Cristiano Ronaldo dopo la sua espulsione in Champions League contro il Valencia La comunicazione ufficiale che tutti i tifosi juventini attendevano con ansia è finalmente arrivata: la UEFA ha deciso di sanzionare Cristiano Ronaldo con una giornata di Squalifica dopo l’espulsione della settimana scorsa del portoghese durante la sfida di Champions League tra Juventus e ...

Champions - una giornata di squalifica per Cristiano Ronaldo : Il calciatore della Juventus è stato sanzionato dopo il cartellino rosso ricevuto contro il Valencia per un contatto con il difensore ex Inter Murillo. L'articolo Champions, una giornata di squalifica per Cristiano Ronaldo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Champions - oggi la sentenza su Ronaldo : rischia da 1 a 3 turni : ROMA - oggi è il giorno della sentenza riguardante Cristiano Ronaldo dopo il rosso sventolato dall'arbitro Brych nella gara del Mestalla di settimana scorsa. La squalifica del portoghese è inevitabile ...

Champions - oggi la sentenza su Ronaldo : rischia da 1 a 3 giornate : ROMA - oggi è il giorno della sentenza riguardante Cristiano Ronaldo dopo il rosso sventolato dall'arbitro Brych nella gara del Mestalla di settimana scorsa. La squalifica del portoghese è inevitabile ...

Champions - oggi la sentenza su Ronaldo : rischia da 1 a 3 giornate : TORINO - oggi è il giorno della sentenza riguardante Cristiano Ronaldo dopo il rosso sventolato dall'arbitro Brych nella gara del Mestalla di settimana scorsa. La squalifica del portoghese è ...

Champions League - oggi il verdetto sulla squalifica di Ronaldo : CR7 rischia un pesante stop se l’arbitro Brych… : La Uefa oggi deciderà sulla squalifica di Ronaldo per il rosso preso a Valencia, il portoghese rischia un pesante stop E’ arrivato il giorno del verdetto, la Uefa oggi deciderà l’entità della squalifica di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, espulso nel corso del primo tempo del match tra Valencia e Juventus di Champions League, conoscerà oggi il numero di giornate di stop comminategli per aver tirato i capelli a ...

Modric : "Ho battuto Messi e Ronaldo - ma ora voglio rivincere la Champions nel Real senza CR7" : Ha fatto piangere Boban in platea, dedicandogli il premio 'The Best' della Fifa, ma soprattutto ha interrotto il dominio Messi-Ronaldo come miglior giocatore al mondo. Luka Modric si gode il momento ...

Cristiano Ronaldo e le lacrime di Champions : ecco il vero motivo del pianto : Il vero motivo delle lacrime di Cristiano Ronaldo, dopo l’espulsione di Valencia in Champions League, secondo il sito del quotidiano “Marca”, è da ricercare “nei fantasmi” che il fuoriclasse portoghese vede, secondo la versione online del giornale madrileno, da quando ha lasciato il Real Madrid per andare alla Juventus. Quindi una sorta di avversione per aver lasciato i “potenti” spagnoli per ...

Champions League - la Bild sfotte Ronaldo : E il filmato di mercoledì sera ha fatto il giro del mondo lasciando più di qualche dubbio sul suo operato.

Champions League - Cristiano Ronaldo 'rosso' di rabbia : Ventinove minuti. Tanto è durata la prima partita di Champions League di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus. I bianconeri sono scesi in campo, ieri, per l'esordio nella massima competizione europea al Mestalla per sfidare i padroni di casa del Valencia: 2 a 0 il risultato finale per la squadra di Torino. Ma a far parlare è stato l’esordio nero di CR7 con l'espulsione decretata dall’arbitro tedesco Brych (dopo il consulto con ...

Cristiano Ronaldo prima espulsione in Champions e lacrime : ecco che cosa rischia : La prima espulsione della sua lunga e gloriosa militanza in Champions League. Cristiano Ronaldo ha lasciato la Juve in 10 dopo mezzora di gara contro il Valencia, cacciato probabilmente con eccesso di ...

Ronaldo prima espulsione in Champions e lacrime : ecco che cosa rischia ora : La prima espulsione della sua lunga e gloriosa militanza in Champions League. Cristiano Ronaldo ha lasciato la Juve in 10 dopo mezzora di gara contro il Valencia, cacciato probabilmente con eccesso di ...