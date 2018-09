Champions League | una giornata a Cristiano Ronaldo

Calcio Champions League 2018-2019 : una giornata di squalifica per Cristiano Ronldo. Ci sarà contro Mourinho : I tifosi della Juventus possono tirare un sospiro di sollievo: Cristiano Ronaldo potrà prendere parte alla doppia sfida di Champions League contro il Manchester United, squadra in cui ha militato dal 2003 al 2009. Il lusitano infatti è stato squalificato per una sola giornata dopo l’espulsione rimediata a Valencia. Il portoghese era stato protagonista di un discusso episodio, in cui l’ausilio del VAR, ancora assente nel massimo ...

Calcio - Champions League : il VAR verrà introdotto a partire dalla stagione 2019-2020 : Proprio nel giorno in cui arriverà la sentenza del Giudice Sportivo UEFA, chiamato a quantificare le giornate di squalifica da infliggere a Cristiano Ronaldo in Champions League per l’espulsione rimediata a Valencia, arriva la notizia che il massimo torneo continentale di Calcio per squadre di club dalla prossima stagione farà ricorso all’ausilio del VAR. Dal 2019-2020 infatti il VAR esordirà in Champions League e poi a seguire ...

