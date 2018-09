Champions League | ecco la svolta | adesso è ufficiale | arriva il Var dal 2019

VAR introdotto anche in Champions League! Svolta storica per il calcio europeo : tutti i dettagli : La UEFA ha deciso di introdurre il VAR in Champions League a partire dalla prossima stagione: caduti anche gli ultimi dubbi sull’utilizzo della tecnologia in campo Dopo le polemiche legate all’operato arbitrale, avute durante i recenti match di Champions League, la UEFA ha preso una decisione storica: a partire dalla prossima stagione, il VAR verrà introdotto in Champions League. Il Var verrà utilizzato a partire dai turni preliminari di ...

Calendario Champions League - prossima giornata : date - programma - orari e tv. Su che canale vedere le squadre italiane : Ci siamo quasi: il cammino della Champions League di calcio 2018-2019 proseguirà all’inizio del prossimo mese, dopo il primo assaggio settembrino: martedì 2 e mercoledì 3 ottobre andranno in scena le partite della seconda giornata. Martedì ad aprire le danze sarà la Juventus alle 18.55, impegnata in casa contro lo Young Boys, mentre alle ore 21.00 la Roma ospiterà il Plzen. Mercoledì alle ore 21.00 invece toccherà al Napoli, impegnato in ...

Champions League - oggi il verdetto sulla squalifica di Ronaldo : CR7 rischia un pesante stop se l’arbitro Brych… : La Uefa oggi deciderà sulla squalifica di Ronaldo per il rosso preso a Valencia, il portoghese rischia un pesante stop E’ arrivato il giorno del verdetto, la Uefa oggi deciderà l’entità della squalifica di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, espulso nel corso del primo tempo del match tra Valencia e Juventus di Champions League, conoscerà oggi il numero di giornate di stop comminategli per aver tirato i capelli a ...

Video/ Fortuna Hjorring Forentina (0-2) : highlights e gol della partita (Champions League donne) : Video Fortuna Hjorring Fiorentina (risulato finale 0-2): highlights e gol della partita, valida come ritorno per i sedicesimi di Champions league donne. Le viola volano agli ottavi.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 09:32:00 GMT)

Calcio femminile - Champions League 2018-2019 : Fortuna Hjørring-Fiorentina 0-2 - le viola espugnano la Nord Energi Arena e volano agli ottavi di finale : Grande impresa della Fiorentina Women’s FC nel ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League 2018-2019 di Calcio femminile. Le viola allenate da Antonio Cincotta si sono imposte, infatti, 2-0 contro le danesi del Fortuna Hjørring. Alla Nord Energi Arena una doppietta della scozzese Lana Clelland al 15′ e al 25′ ha consentito alle gigliate di bissare il successo di due settimane al “Franchi” di Firenze, ...

Champions League femminile : Juventus eliminata : TORINO - La Juventus è stata eliminata al primo turno della Champions League di calcio femminile. Dopo il 2-2 dell'andata in Italia, le bianconere hanno perso per 1-0 la gara di ritorno in casa del ...

DIRETTA / Brondby Juventus (risultato finale 1-0) donne : bianconere eliminate dalla Champions League : DIRETTA Brondby Juventus: risultato finale 1-0. La squadra femminile bianconera saluta la Champions League al primo turno, contro le danesi termina con un 2-3 complessivo nei 180 minuti(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 19:42:00 GMT)

Champions League - Cantù cade in casa contro Anversa : ROMA - Dopo aver eliminato lo Szolnoki Olaj, la Red October Cantù subisce una pesante battuta d'arresto perdendo 84-76 in casa contro Anversa nel match di andata del secondo turno preliminare di FIBA ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Cantù cade tra le mura amiche contro Anversa per 76-84. Domenica serve la rimonta per qualificarsi : Nell’incontro di andata del secondo round preliminare di Champions League 2018-2019 di Basket, la Red October Cantù viene sconfitta in casa col punteggio di 76-84 contro i Telenet Giants Anversa, vice-campioni di Belgio. Non bastano i soliti Frank Gaines e Gerry Blakes, autori rispettivamente di 23 e 17 punti. Per poter accedere alla regular season della competizione a livello continentale i brianzoli devono compiere il colpaccio in ...