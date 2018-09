ilfattoquotidiano

: Cetraro, nessuno vuole gestire il mercato ittico liberato dai clan: deserti due bandi. Il Comune ci riprova: ‘Nessu… - Cascavel47 : Cetraro, nessuno vuole gestire il mercato ittico liberato dai clan: deserti due bandi. Il Comune ci riprova: ‘Nessu… - apperooo74 : RT @TutteLeNotizie: Cetraro, nessuno vuole gestire il mercato ittico liberato dai clan: deserti due bandi. Il… - TutteLeNotizie : Cetraro, nessuno vuole gestire il mercato ittico liberato dai clan: deserti due bandi. Il… -

(Di giovedì 27 settembre 2018) Doveva essere il fiore all’occhiello del porto di, simbolo della legalità. Invece ilè rimasto vuoto per tre anni, a un tiro di schioppo dalle barche dei pescatori, che hanno trasportato le loro cassette altrove. Quasi a testimoniare la discrepanza tra paese reale e paese legale. L’ombra di Franco Muto, boss incontrastato dell’alto Tirreno, ha reso vani i tentativi dell’amministrazione di far decollare la struttura. Detto il “Re del pesce“, il capoha tenuto in mano il commerciodell’intero territorio, per anni. Lo conferma la sentenza Azimuth del 2006, la prima a colpire la cosca “Muto”, che ha spinto il Comune dia scendere in campo e prendere in mano la gestione di quel. “La sentenza recitava che c’era una responsabilità delle istituzioni – spiega il sindaco di ...