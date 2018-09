Centro storico di Lecce Finiti i lavori per il basolato rimangono le transenne e l' area

Settembre Rendese : successo per la tre giorni al Centro storico : Artisti di strada e spettacoli teatrali in via Bell'Arintha. In scena: l'esilarante "Curnutu e Cuntientu" a cura della Compagnia Stuazzi&Pitazzi; la rivisitazione briosa della celebre commedia di ...

A FOLIGNO PRONTA LA RETE WIFI IN Centro STORICO : FOLIGNO Sarà presentato mercoledì 26 il progetto di RETE WIFI cittadina di FOLIGNO che interessa le vie del CENTRO STORICO. Completata e ormai operativa, l'infrastruttura è stata realizzata dall'...

Torna e si rafforza 'Venezia città dei bambini' : dal 28 al 30 settembre oltre 50 eventi rivolti ai più piccoli tra Centro storico e ... : Da venerdì 28 a domenica 30 settembre un ricchissimo programma spazierà, grazie al contributo dei più importanti Musei, Enti e associazioni locali, dal teatro agli spettacoli di strada, dai ...

Monza : il Centro storico si riempie di cuori rossi - e adesso si sa perché - : Sorpresa in via Vittorio Emanuele a Monza, nel centro storico, a pochi passi dall'arengario: venerdì 21 la strada si riempita di grandi cuori rossi appesi come le luminarie. Il cuore di Monza si ...

Vittoria - tunisino sorpreso a spacciare hashish in pieno Centro storico : Un tunisino, gia' con decreto di espulsione, e' stato fermato dalla Guardia di Finanza in pieno centro storico a Vittoria mentre spacciava hashish.

Controlli antidroga nel Centro storico : giovane trovato con hascisc : BRINDISI - Continua l'azione di contrasto al traffico di stupefacenti da parte degli agenti della Squadra mobile di Brindisi: risale alla notte scorsa un nuovo risultato messo in campo dagli ...

Casa in fiamme nel Centro storico di Toro : famiglia perde tutto : I Vigili del Fuoco stanno ancora operando in via di Sopra a Toro , dove questo pomeriggio, venerdì 14 settembre, un'abitazione ha preso fuoco. Secondo le prime informazioni si tratterebbe dello ...

Bordoni : Congestion charge non considera crisi Centro storico Roma : Roma – “Il nuovo piano presentato dalla maggioranza sulle linee guida in materia di pedaggio, il cosiddetto ‘Congestion charge’, e’ una proposta che non tiene conto minimamente della crisi che sta colpendo il centro storico di Roma. Questa proposta di delibera ancora una volta va contro la sopravvivenza delle attivita’ commerciali che sono posizionate all’interno dell’area a traffico ...

Napoli - tornano le notti della movida ed è subito scontro con i residenti del Centro storico : Dopo una sostanziale tregua estiva tra i gestori dei baretti del centro storico e i residenti si comincia a respirare un nuovo clima di tensione in città. I decibel al massimo sparati dai locali del ...

Ferragni-Fedez - centinaia di fan nel Centro storico di Noto per i due quasi-sposini : Accoglienza da star per Chiara Ferragni e Fedez, arrivati la sera del 31 agosto nel centro storico di Noto per il party prima del fatidico sì, a Palazzo Nicolaci, sono stati accolti da...

Piedimonte Matese - crolla il soffitto di un palazzo : paura nel Centro storico - : crolla il soffitto di un edificio situato nel centro storico di Piedimonte Matese, in via Costantini. E' accaduto ieri mattina. Non si sono registrati feriti, anche perché la struttura era disabitata, ...

Crollo in chiesa nel Centro storico di Roma : indagine per disastro colposo : In relazione al Crollo del tetto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, nel centro storico della Capitale, la Procura di Roma procede per il reato di disastro colposo: dopo la messa in sicurezza e il salvataggio delle opere presenti nell’edificio, l’area è stata posta sotto sequestro. La Procura disporrà una consulenza tecnica. L'articolo Crollo in chiesa nel centro storico di Roma: indagine per disastro colposo sembra essere il ...

Crollo in chiesa nel Centro storico di Roma : timori per la pioggia - si lavora per la copertura del tetto : Nella chiesa San Giuseppe dei Falegnami, nel centro storico di Roma, ieri si è verificato un Crollo: oggi i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per recuperare le ultime opere e rimuovere le parti pericolanti. A causa del rischio pioggia a breve inizieranno le operazioni di copertura del tetto e delle pareti. Secondo quanto riportato oggi da alcuni quotidiani, la copertura di tegole e il soffitto ligneo della struttura erano stati oggetto di ...

Crollo in chiesa nel Centro storico di Roma : SOS pioggia - si lavora per la copertura del tetto : Nella chiesa San Giuseppe dei Falegnami, nel centro storico di Roma, ieri si è verificato un Crollo: oggi i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per recuperare le ultime opere e rimuovere le parti pericolanti. A causa del rischio pioggia a breve inizieranno le operazioni di copertura del tetto e delle pareti. Secondo quanto riportato oggi da alcuni quotidiani, la copertura di tegole e il soffitto ligneo della struttura erano stati oggetto di ...