Centinaio Lega | ' Non lamentiamoci se ci invadono | quando si vuole un lavoro lo si trova'

Blastingnews

: mentre tutti parlavano di #Ermini #tria o #manovra a molti sono sfuggite queste dichiarazioni sorprendenti del mini… - mauribechini : mentre tutti parlavano di #Ermini #tria o #manovra a molti sono sfuggite queste dichiarazioni sorprendenti del mini… - royfraroy : RT @mauribechini: a #tagadà affermazioni a sorpresa del ministro leghista #Centinaio - mauribechini : a #tagadà affermazioni a sorpresa del ministro leghista #Centinaio -

(Di giovedì 27 settembre 2018) In occasione della puntata della trasmissione Tagada' su La7 questo giovedì 27 settembre è intervenuto fra gli altri il ministro delle Politiche Agricole e Forestali Gian Marco, esponente dellaVIDEO. Vediamo le parti salienti di quello che ha detto il titolare del dicastero di via XX Settembre. Il ministroparla del fatto che gli italiani non vogliono più lavorare in agricoltura Il ministroha fatto in particolare delle dichiarazioni piuttosto inattese per un esponente di primo piano dellaha detto: Mi è capitato di recente di parlare con un imprenditore agricolo, che è anche esponente della, il quale mi ha detto che purtroppo non riesce are lavoratori italiani VIDEO. Io quindi faccio un appello, anche se so che mi arriveranno critiche sui social, a chi è in cerca di occupazione. Se vuoi un posto diin ...