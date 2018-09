Cdm approva il Def | deficit al 2 | 4%

Il Cdm approva i decreti Sicurezza e Immigrazione - : Alle 12.38 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo all'unanimità stabilendo nuove regole anche per la lotta al terrorismo

Decreto sicurezza-immigrazione approvato in Cdm/ Ultime notizie - Salvini : "Per rendere l’Italia più sicura" : Decreto sicurezza-immigrazione approvato in Cdm/ Ultime notizie, il ministro dell'Interno Matteo Salvini soddisfatto: "Per rendere l’Italia più sicura"(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 13:29:00 GMT)

Il Cdm approva all'unanimità il decreto Salvini su sicurezza e migranti : Roma, 24 set., askanews, - 'Il Consiglio dei Ministri approva all'unanimità' il decreto sicurezza e immigrazione. A renderlo noto è il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. 'Sono felice - afferma su ...

Pa - Cdm approva ddl 'concretezza' - Bongiorno : 'E' guerra ai fannulloni' : Nuove misure contro i "fannulloni" , sblocco del tournover , rivoluzione digitale nella pubblica amministrazione, ma anche nuove assunzioni . Queste alcune delle misure previste dal ddl "concretezza" ...

DECRETO GENOVA - Cdm approva MA NOME DEL COMMISSARIO NON C'E'/ Ultime notizie : PD chiede sostegno economico : DECRETO GENOVA, Cdm APPROVA ma il NOME del COMMISSARIO non c'è. Ultime notizie: in arrivo Agenzia Infrastrutture, previsto monitoraggio costante. Possibile revisione tariffe autostradali(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 23:09:00 GMT)

Lezzi : Cdm approva il decreto emergenze su Genova e terremoti : Roma, 13 set., askanews, - Il governo ha dato via libera al dl emergenza su Genova, Ischia e terremoti in centro Italia. Lo ha detto il ministro Barbara Lezzi, uscendo da Palazzo Chigi.

Decreto urgenze - il Cdm approva “salvo intese” : Non il semplice «esame preliminare», come preannunciato nell’ordine del giorno diffuso nel pomeriggio, ma via libera “salvo intese”per il Decreto urgenze (già Genova) piatto forte...

Ddl anticorruzione approvato in Cdm - Daspo a vita per reati sopra i due anni Ma l'Anm avverte : così è tutto inutile : ROMA - A sera il consiglio dei ministri dà il via libera al disegno di legge «spazzacorrotti», il testo caldeggiato dal M5S e dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Esulta il premier Giuseppe ...

Governo : Cdm - approvati decreti legislativi di attuazione di norme europee : ... UE, 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali , Ministero dell'economia e delle ...

Il Cdm approva il ddl Spazza Corrotti : <br>i punti principali del nuovo testo : ...

Il Cdm approva il ddl-anticorruzione : arrivano il daspo a vita per i condannati oltre i due anni e l’agente sotto copertura : Il consiglio dei ministri ha approvato il ddl anticorruzione. oltre al daspo a vita per i corrotti e all'agente sotto copertura, il ddl prevede inoltre l'introduzione di un nuovo articolo del codice penale, il 323 ter, secondo il quale non sarà punibile chi permetterà agli inquirenti di venire a conoscenza di un reato contro la Pa e non è ancora indagato, a patto che non siano già passati sei mesi dalla commissione del reato.Continua a leggere

Ddl anticorruzione approvato in Cdm - Daspo a vita per reati sopra i due anni : Col ddl anticorruzione il governo punta «restituire al nostro Paese competitività. L'Italia ha risorse culturali, economiche e sociali: bisogna cercare di realizzare le condizioni perché queste ...

Il Cdm approva il ddl anticorruzione «Daspo a vita per reati sopra i due anni» : «L’Italia ha risorse culturali, economiche e sociali: bisogna cercare di realizzare le condizioni perché queste potenzialità si sviluppino», ha detto Conte a Palazzo Chigi

Il Cdm approva il ddl anticorruzione. Ma pesa l'assenza di Salvini : Il Consiglio dei ministri ha approvato il ddl anticorruzione. Il provvedimento, messo a punto dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, prevede tra le varie misure il Daspo per i corrotti e l'impiego dell'agente sotto copertura ed è stato chiamato "spazza-corrotti". Il ddl ha suscitato perplessità da parte della Lega e del premier Conte. Al Consiglio dei ministri non ha partecipato il vicepremier Matteo Salvini, quasi a rimarcare la ...