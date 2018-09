Catanzaro | incendio a ridosso degli alloggi del campus universitario | gli studenti

meteoweb.eu

: Catanzaro: incendio vicino campus universitario, studenti aiutano i vigili del fuoco - likenews3 : Catanzaro: incendio vicino campus universitario, studenti aiutano i vigili del fuoco -

(Di giovedì 27 settembre 2018) Unsi è sviluppato ieri sera in località Germaneto a, adel: sul posto due squadre della sede centrale e anche alcuniuniversitari, che si sono adoperati per spegnere le fiamme. Fiamme alte e fumo hanno creato disagi allarmando gliche hanno tempestivamente richiesto i soccorsi. I pompieri hanno lavorato diverse ore per spegnere il rogo. L'articolodel, gliaiutano i vigili del fuoco Meteo Web.