Caso Skripal | Peskov | Putin sa che Boshirov e Petrov non sono militari

Dal Caso Skripal emerge l’incompetenza dei servizi segreti russi : Due turisti improbabili, spiegazioni che non reggono, informazioni sbagliate. L’intervista rilasciata a una tv russa dai presunti responsabili dell’attentato alla spia Sergej Skripal è stata un fiasco. Leggi

Caso Skripal - a Salisbury torna la paura : malore per una coppia al ristorante - locale isolato : torna l'allarme nella cittadina del Caso Skripal. Un ristorante di Salisbury - 'il Prezzo' - è stato isolato e transennato dalla polizia dopo che un uomo e una donna hanno avuto un...

Stampa britannica segnala nuovi sospetti nel Caso Skripal - : Le forze di sicurezza britanniche sono alla ricerca di due persone presumibilmente complici di Alexander Petrov e Ruslan Boshirov, presunti attentatori dell'ex spia russa doppiogiochista Sergey ...

Tutte le strade del Caso Skripal conducono alle spie russe. Ecco come : Nell'intervista hanno giustificato i loro viaggi dicendo che erano parte delle loro attività lavorative , legate al mondo del fitness, e spiegato che erano a Salisbury, proprio nei giorni dell'...

Commentatrice politica britannica parla del Caso Skripal - : Questo è un ulteriore rafforzamento di questa politica. Sono pienamente consapevole che la Russia ha una politica di non estradizione dei cittadini, sanno che è impossibile riavere i due uomini, ma l'...

Caso Skripal : Petrov e Boshirov - "autorità britanniche ci hanno rovinato la vita" - : Alexander Petrov e Ruslan Boshirov hanno detto in un'intervista con la caporedattrice di Sputnik ed RT Margarita Simonyan che le autorità britanniche "hanno rovinato le loro vite". "E come dovrei ...

Caso Skripal - Putin : “Sappiamo chi ha avvelenato l’ex spia : sono civili”. Governo inglese : “Non è vero - sono degli 007” : L’avvelenamento dell’ex spia russa Sergei Skripal riaccende lo scontro tra Mosca e Londra. In mattinata il presidente Vladimir Putin ha annunciato che sono stati identificati i presunti agenti segreti del Gru responsabili, secondo la Gran Bretagna, dell’attacco con il gas nervino contro Skripal e sua figlia Yulia, avvenuto lo scorso 4 marzo a Salisbury. Dopo che negli scorsi giorni le autorità britanniche avevano annunciato di ...

Caso Skripal - Mosca respinge accuse Gb : 14.38 Le accuse rivolte dalla Gran Bretagna alla Russia sul Caso Skripal sono "inammissibili" e Mosca "non è coinvolta né al livello più alto né ad ogni altro". Così il portavoce del Cremlino in una dichiarazione citata dalla Tass. "Londra - ha aggiunto - dovrebbe avanzare una richiesta di assistenza legale in modo che la Russia possa prendere delle decisioni riguardo a queste persone accusate dalle autorità britanniche". Il riferimento è ai ...

Caso Skripal - mandato di arresto per 2 russi : il veleno nascosto in una boccetta di profumo : La polizia inglese ha detto di aver raccolto prove sufficienti per incriminare Alexander Petrov e Ruslan Boshirov per l’avvelenamento dell’ex spia russa Sergei Skripal e di sua figlia Yulia, avvenuto lo scorso 4 marzo a Salisbury. L'agente nervino utilizzato per intossicare padre e figlia sarebbe stato nascosto in una falsa boccetta spray di profumo.Continua a leggere

Caso Skripal : la polizia britannica ha emesso un mandato d'arresto per 2 cittadini russi per il caso Skripal. : Due cittadini russi, Alexander Petrov e Ruslan Boshirov, sono sospettati dalla polizia britannica per il tentato avvelenamento con il gas nervino dell'ex spia russa Sergei Skripal e di sua figlia Yulia, risalente allo scorso 4 marzo. Lo ha annunciato il numero due di Scotland Yard, Neil Basu, che ha riferito di aver raccolto "indizi sufficienti" per accusare i due di cospirazione e di tentato omicidio. Lo stesso Basu ha però precisato che ...

