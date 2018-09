: Caso Kuciak,arrestati i sospetti killer - NotizieIN : Caso Kuciak,arrestati i sospetti killer - CyberNewsH24 : • News • #Caso Kuciak,arrestati i sospetti killer - TelevideoRai101 : Caso Kuciak,arrestati i sospetti killer -

C'è anche un ex poliziotto tra le persone arrestate in Slovacchia nell'ambito delle indagini sull'delJan. La polizia slovacca ha arrestato varie persone sospettate di essere i responsabili dell'assassinio, a febbraio, delJane della sua fidanzata. A riferirlo il premier slovacco Peter Pellegrini. L'assassinio del reporter, che indagava sulla corruzione del governo e sui presunti legami con la criminalità, aveva scatenato proteste: poi si dimise l'allora premier Robert Fico. Le indagini si sono basate su foto scattate da un satellite Usa che sorvolava per caso la scena al momento del duplice.(Di giovedì 27 settembre 2018)