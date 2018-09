Caos ripescaggi | nuovo appello dei club | ' Il governo azzeri tutto e ci dia la Serie B'

Le notizie più importanti del giorno – Caos ripescaggi in Serie B : Le notizie più importanti del giorno – E’ una situazione caldissima per quanto riguarda il campionato di Serie B ma non solo in arrivo novità anche per il massimo campionato italiano. E’ in arrivo entro le prossime ore la sentenza del Tar. Alle 9.30 si è riunita la camera di Consiglio presso la sezione 1-ter del Tar del Lazio, due le possibilità: o riconosce la decisione del Collegio di Garanzia del Coni o la ribalta. Secondo le ...

Serie B a 19 o a 22 squadre? Nel Caos dei ricorsi sei club sperano nel ripescaggio. Ma l’Entella ha già esordito in Serie C : C’è la Serie B che a un mese dall’inizio ancora non sa se sarà a 19 squadre (come stabilito dalla Lega, in accordo con Figc e Coni) o a 22 (come previsto dalle regole). La Serie C che, a catena, brancola nel buio: quattro squadre (Catania, Ternana, Novara e Siena) che aspettano il ripescaggio, sei partite già rinviate (altrettante lo saranno il prossimo weekend), ricorsi in ogni grado della giustizia sportiva ed amministrativa, sentenze ...

Caos ripescaggi Serie B : collegio di garanzia rinvia udienza - ecco la nuova data : E’ stata rinviata al 28 settembre l’udienza del collegio di garanzia dello Sport del Coni sul format della Serie B che era prevista per venerdì prossimo. Lo ha deciso il presidente del collegio, Franco Frattini, in seguito ai provvedimenti odierni con cui il Tar del Lazio ha revocato i precedenti decreti relativi ai ricorsi presentati da Ternana e Pro Vercelli e fissato l’udienza cautelare collegiale per il 26 ...

Serie B - Caos ripescaggi - potrebbe arrivare anche un decreto legge : La situazione per il campionato di Serie B continua ad essere molto complessa. Nei giorni scorsi il collegio di garanzia del CONI ha lasciato la Serie B a 19 squadre, ma il TAR ha riaperto il discorso ritenendo legittimi i ricorsi dei club che avevano chiesto il ripescaggio. Adesso il caos domina con le società in attesa di ripescaggio che ancora non sono scese in campo perché non sanno in quale categoria giocheranno in questo anno ...

Caos ripescaggi : interviene il Governo. Format a 22? : Ogni settimana scrivo sentenze su infiltrazioni mafiose nell'economia, ma questo calcio qualche problema lo dà'. Ammissioni pesanti, eppure nulla rispetto all'ipotesi prospettata di fermare la B. 'Il ...

Ripescaggi Serie B - il Caos prosegue : “adesso si può tornare a 22 squadre” : Ripescaggi Serie B, ancora una volta potrebbe esserci un ribaltone in merito alla composizione del campionato cadetto, l’annuncio del presidente del Consiglio di garanzia del Coni Frattini La Serie B sempre più nel caos e di conseguenza anche la Serie C. La questione Ripescaggi assume contorni davvero assurdi, ancora non è chiaro come verranno composti i campionati, anche se in realtà sono entrambi già iniziati. Insomma, una querelle ...

Ripescaggi Serie B - ecco la decisione del Tar su Catania e Avellino : è sempre più Caos [DETTAGLI] : È confermata l’esclusione dell’U.S.Avellino 1912 dal campionato di Serie B di calcio. L’ha deciso il Tar del Lazio con un ‘ordinanza con la quale ha respinto la richiesta della società sportiva di sospensione dei provvedimenti con i quali è stata disposta la sua non ammissione al campionato di Serie B per la stagione sportiva 2018-2019. Per il Tar “al sommario esame proprio della presente fase, non si ...

Caos-ripescaggi Serie B - Napolitano : 'Fatto grave il ricorso di 6 squadre' : ... Napolitano ha aggiunto: 'Ieri è accaduto un fatto grave, che il commissario straordinario della Figc è stato denunciato per abuso d'ufficio dopo una vita dedicata allo sport. Questo trasforma il ...

Serie B - pioggia di ricorsi contro la chiusura dei ripescaggi : Caos totale a pochi giorni dal via! : Pro Vercelli e Ternana continuano la crociata contro il blocco dei ripescaggi ordinato dalla Lega di Serie B Pro Vercelli e Ternana alzano i toni dopo il blocco dei ripescaggi ordinato dalla Lega di Serie B. I due club si sono appellati al Collegio di Garanzia dello Sport, sottoponendo all’organo un ricorso contro la decisione di proseguire con un campionato a 19 squadre. La Ternana chiede “in via cautelare, di sospendere, ...

Serie B nel Caos - il sindaco di Catania minaccia l’azione legale in caso di mancato ripescaggio : Stiamo seguendo costantemente la vicenda relativa all’incredibile golpe che FIGC e Lega Serie B stanno tentando ai danni del Catania. In questi minuti insieme all’assessore allo Sport Sergio Parisi abbiamo compiuto i passi necessari per ribadire alle istituzioni calcistiche che il ripescaggio è un diritto e che qualunque altra soluzione determinerà una reazione dura e inflessibile”. Lo ha detto il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, in ...

Caos ripescaggi - Collegio Garanzia Coni sospende efficacia esecutiva sentenza pro Novara : Ecco il comunicato ufficiale pubblicato sul sito del Coni: "Il Presidente del Collegio Garanzia dello Sport, Franco Frattini, in riferimento ai ricorsi presentati dalle società Ternana Calcio S.p.A, ...

Caos campionati : rischio blocco - il collegio di garanzia sospende la decisione sui ripescaggi : Il collegio di garanzia dello sport, presieduto da Franco Frattini, ha accolto l’istanza avanzata da Ternana, Siena e Pro Vercelli, sospendendo di fatto la sentenza della Corte federale d’appello che ammetteva tra le società che potevano partecipare al ripescaggio in Serie B quei club colpiti negli ultimi tre anni da illecito sportivo o amministrativo, cioè Catania e Novara. Il collegio di garanzia discutera’ la questione ...

Caos ripescaggi serie B - Catania in conferenza stampa con i club interessati : Sarebbe questa la volontà della Lega serie B, come confermato anche dalle parole rilasciate dal presidente Mauro Balata alla Gazzetta dello Sport. 'Abbiamo fatto presente alla Figc che le nostre ...

Serie B nel Caos - clamorosa decisione in arrivo : blocco dei ripescaggi? : caos RIPESCAGGI Serie B- Una notizia clamorosa arriva dalla Serie B. Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicola Binda, ha scritto su Twitter che la Lega B ha deciso di bloccare i ripescaggi e far partire il campionato a 19 squadre. Mauro Balata presidente della Lega B, ha chiarito: “abbiamo fatto presente alla Figc che le nostre società si sono espresse per non procedere ai ripescaggi. Noi riteniamo che questa richiesta possa essere ...