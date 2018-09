Canoa slalom | Mondiali 2018 | nella canadese femminile comanda Jessica Fox Fuori Nuria

Canoa slalom - Mondiali 2018 : nel kayak maschile tutti gli azzurri in semifinale! : Grande giornata per gli azzurri ai Mondiali di Canoa slalom in corso a Rio de Janeiro: oggi erano chiamati a strappare il pass per la semifinale gli italiani impegnati nel kayak maschile ed hanno centrato l’obiettivo Zeno Ivaldi e Giovanni De Gennaro nella prima manche e Christian De Dionigi nella seconda. Nel kayak maschile infatti i primi trenta passavano al termine della prima run e ce l’hanno fatta subito sia Zeno Ivaldi, ...

Canoa slalom - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di oggi. Tutti gli azzurri in gara : Dopo le prime eliminatorie di ieri, proseguono le gare individuali a Rio de Janeiro, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali di Canoa slalom. Cercheranno oggi il passaggio alle semifinali tre azzurri: nel kayak maschile saranno in gara Giovanni De Gennaro, Zeno Ivaldi e Christian De Dionigi. L’Italia invece non sarà rappresentata nella canadese femminile. Le gare saranno visibili in streaming su canoeicf.com. Di seguito il programma ...

Canoa slalom - Mondiali 2018 : nella canadese va in semifinale Raffaello Ivaldi. Fuori Roberto Colazingari e Stefano Cipressi : Va in archivio la seconda giornata di gare, la prima dedicata alle prove individuali, a Rio de Janeiro, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali di Canoa slalom: dopo il passaggio in semifinale nella prima run nel kayak femminile di Stefanie Horn, nella canadese maschile centra l’obiettivo nella seconda discesa Raffaello Ivaldi, mentre vedono terminare i loro sogni iridati Roberto Colazingari, e Stefano Cipressi. nella seconda run ...

Canoa slalom - Mondiali 2018 : Stefanie Horn va in semifinale! Rimandati alla seconda run i tre azzurri della canadese : Dopo le prove a squadre di ieri, oggi sono iniziate le gare individuali a Rio de Janeiro, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali di Canoa slalom. Impegnati a cercare il passaggio alle semifinali quattro azzurri: nella canadese maschile non ce la fanno nella prima run Roberto Colazingari, Raffaello Ivaldi e Stefano Cipressi, mentre nel kayak femminile Stefanie Horn ottiene subito il pass. Nel kayak femminile ce la fa l’unica azzurra ...

Canoa slalom - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di oggi. Tutti gli azzurri in gara : Dopo le prove a squadre di ieri, da oggi si parte con le gare individuali a Rio de Janeiro, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali di Canoa slalom. Cercheranno oggi il passaggio alle semifinali quattro azzurri: nella canadese maschile saranno in gara Roberto Colazingari, Raffaello Ivaldi e Stefano Cipressi, mentre nel kayak femminile toccherà a Stefanie Horn. Le gare saranno visibili in streaming su canoeicf.com. Di seguito il programma ...

Canoa slalom - Mondiali 2018 : Italia a secco nelle prove a squadre. Titoli per Slovacchia e Gran Bretagna : Sono iniziati oggi con le gare a squadre i Mondiali di Canoa slalom a Rio de Janeiro: in Brasile l’Italia era al via di entrambe le prove maschili ma non è riuscita a cogliere medaglie. Nel kayak Giovanni De Gennaro, Zeno Ivaldi e Christian De Dionigi si sono classificati ottavi, mentre nella canadese Roberto Colazingari, Raffaello Ivaldi e Stefano Cipressi hanno chiuso al nono posto. KAYAK MASCHILE Titolo alla Gran Bretagna, che ha ...

Canoa slalom - Mondiali 2018 : Francia e Gran Bretagna trionfano nelle gare a squadre femminili : Sono stati assegnati a Rio de Janeiro (Brasile) i primi titoli dei Mondiali di Canoa slalom. Nel canale artificiale di Deodoro, si sono appena concluse le gare a squadre femminili, in cui non era presente l’Italia. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Nel kayak oro alla Francia con Lucie Baudu, Marie-Zelia Lafont e Camille Prigent che realizzano una run impeccabile e si impongono con il tempo di 108.37. Battute per 75 centesimi le ...

Canoa slalom - Mondiali 2018 : i favoriti gara per gara. Doppietta annunciata per Jessica Fox? Giovanni De Gennaro il nostro uomo di punta : Dopo l’antipasto odierno delle gare a squadre, a partire da domani scatteranno le eliminatorie delle prove individuali ai Mondiali di Canoa slalom in corso a Rio de Janeiro. In Brasile saranno in palio cinque titoli, canadese e kayak monoposto maschile e femminile e canadese biposto mista. Sette gli azzurri al via. Andiamo a scoprire, gara per gara, i favoriti di ciascuna specialità: KAYAK MASCHILE Il ceco Jiri Prskavec ha vinto la Coppa ...

Canoa slalom - Mondiali 2018 : gli azzurri ai raggi X. Giovanni De Gennaro il più in forma? : Da oggi si vedranno i risultati di un mese di intenso lavoro e, più in generale, di tutta la stagione per i sette azzurri della Canoa slalom che rappresenteranno l’Italia ai Mondiali di Rio de Janeiro che scattano con le finali a squadre: la delegazione del Bel Paese infatti è partita alla volta del Brasile subito dopo la conclusione delle Finali di Coppa del Mondo di La Seu d’Urgell. Il kayak maschile punterà sullo stesso tridente ...

Canoa slalom - Mondiali 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Il momento più importante della stagione della Canoa slalom è giunto: a Rio de Janeiro, in Brasile, da domani scatteranno i Mondiali, con le gare a squadre, che si protrarranno fino a domenica 30, con l’assegnazione degli ultimi due titoli. Gli altri ori iridati saranno distribuiti tra venerdì e sabato, mentre le giornate di mercoledì e giovedì saranno dedicati alle eliminatorie. Di seguito il Programma completo dei Mondiali di Canoa ...

Canoa slalom - Finali Coppa del Mondo La Seu d’Urgell 2018 : Giovanni De Gennaro in trionfo! Discesa perfetta dell’azzurro nel K1 : Arriva finalmente il grande acuto per l’Italia nella Coppa del Mondo di Canoa slalom. Alle Finali di La Seu d’Urgell (Spagna) Giovanni De Gennaro trionfa nel K1, grazie ad una Discesa perfetta. Il 26enne bresciano conquista così la terza vittoria in Coppa del Mondo, dopo quelle di Ivrea 2016 e Markkleeberg 2017. Si tratta anche del primo successo azzurro in questa stagione, dopo il terzo posto di Stefanie Horn a Cracovia. De Gennaro ha ...

Canoa slalom - Finali Coppa del Mondo La Seu d’Urgell 2018 : vittoria e trofeo nel C2 misto ai cechi Fiserova-Jane : Disputata la finale ed assegnata la Coppa del Mondo di specialità nel C2 misto della Canoa slalom a La Seu d’Urgell: in Spagna il podio della competizione odierna rispecchia anche quello della classifica generale. vittoria dei cechi Tereza Fiserova e Jakub Jane davanti ai transalpini Yves Prigent e Margaux Henry ed agli altri cechi Veronika Vojtova e Jan Masek. Nella finale del pomeriggio i cechi Fiserova-Jane hanno completato il tracciato ...

Canoa slalom - Finali Coppa del Mondo La Seu d’Urgell 2018 : Ivaldi - Cipressi e Colazingari eliminati in semifinale nel C1 : Seconda giornata di gare senza acuti per l’Italia alle Finali di Coppa del Mondo di Canoa slalom a La Seu d’Urgell (Spagna). Tutti e tre gli azzurri impegnati nel C1 sono stati infatti eliminati in semifinale. Ancora una volta i nostri portacolori non riescono quindi a centrare la finale e resta solo l’ultima giornata di domani per cercare di invertire questo trend negativo. Raffaello Ivaldi ha fatto una prova pulita, ma non è riuscito a ...

Canoa slalom - Finali Coppa del Mondo La Seu d’Urgell 2018 : quattro azzurri in semifinali : Dopo i tre ragazzi della canadese del mattino, questo pomeriggio altri quattro azzurri hanno superato le eliminatorie nelle Finali di Coppa del Mondo di Canoa slalom, iniziate oggi a La Seu d’Urgell, in Spagna: sono infatti passati alla semifinale due dei tre ragazzi del kayak e le ragazze della canadese. Nel C1 femminile passa nel corso della prima run Elena Borghi, staccando il 17° crono in 122.21 (2 penalità), mentre Chiara Sabattini, ...