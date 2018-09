Canada | un cranio in 3D salva la vita ad un cane con un grave tumore al cervello

Blastingnews

(Di giovedì 27 settembre 2018) Quando un piccolo dosso sulla testa di un bassotto di 9 anni cominciò a crescere rapidamente per diversi mesi, ladel piccoloprese una brutta piega: Patches, si scopre, soffriva di unosteochondrosarcoma multilobulare che era cresciuto così tanto da spingere pericolosamente sule sugli occhi. Normalmente, una procedura per rimuovere ilmassiccio sarebbe tempestiva, costosa e molto pericolosa per un animale che deve essere sottoposto ad anestesia per così tanto tempo. Ma una nuova procedura veterinaria elaborata dall'Università dell'Ontario, che ha portato alla ricostruzione di parte del, ha assicurato il rapido recupero di Patches e potrebbe portare in un futuro ad un apposito trattamento per gli esseri umani. Una volta in sala operatoria, in circostanze normali, i chirurghi prima di rimuovere una porzione deldelvalutano il danno, ...