Camera - ok alle dimissioni del deputato-skipper Andrea Mura - ex M5S - . Cagliari si torna a votare : La Camera dei Deputati ha accettato le dimissioni del deputato Andrea Mura, eletto con il Movimento 5 Stelle e poi espulso dai pentastellati per via delle troppe assenza dovute alla sua passione per ...

Ok della Camera alle dimissioni del velista grillino Andrea Mura : Roma, 27 set., askanews, - Approvate dalla Camera le dimissioni di Andrea Mura, il deputato 'velista', eletto con il M5s in Sardegna, finito poi nel mirino per il suo alto tasso di assenze e dunque ...

Crollo Genova - Toninelli riferisce oggi alle 15 in aula Camera : Roma, 26 set., askanews, - Il ministro delle Infrastrutture e trasporti M5s Danilo Toninelli sarà protagonista alle 15 in aula a Montecitorio del question time settimanale con il Governo. Montecitorio ...

Inter-Fiorentina - Spalletti non incrocia lo sguardo con la teleCamera dopo l’espulsione con la Samp [VIDEO] : L’espulsione nel match contro la Sampdoria sembra aver segnato Luciano Spalletti. Si fa per dire, ovviamente: si tratta più di una battuta che di altro. Tutto deriva dagli istanti immediatamente antecedenti al calcio d’inizio, in cui il tecnico dell’Inter ha evitato di incrociare lo sguardo con l’obbiettivo della telecamera di Sky. Di seguito il tweet ironico de “Gli Autogol”: #Spalletti non guarda in ...

Spalletti : ''Espulsione? Ho detto solo gol alla teleCamera'' : Un urlo per scaricare la tensione per il gol decisivo, che consente all' Inter di battere la Sampdoria all'ultimo minuto, protagonista Luciano Spalletti , espulso nel finale del match. Finale di ...

Sampdoria-Inter - Spalletti : 'Vittoria di carattere. L'espulsione? Ho solo gridato 'gol' verso la teleCamera' : L'Inter colpisce ancora nei minuti finali di gara e sbanca Marassi al 93' con un gol di Brozovic. Il terzo tentativo si è rivelato quello giusto, dopo i due gol di Nainggolan e Asamoah annullati dal ...

Feltrinelli : domani a Milano Camera ardente allestita a Palazzo Marino : Milano, 20 set. (AdnKronos) - La camera ardente per Inge Feltrinelli sarà allestita domani, venerdì 21 settembre, dalle ore 10 alle ore 14, nella Sala Alessi di Palazzo Marino, a Milano. Lo rende noto il Comune di Milano.

Scuola - Ok della Camera alle videocamere negli asili e a test di controllo sui docenti : ecco le novità : La Lega fa sua la proposta di Forza Italia per l’introduzione nelle aule delle telecamere di sorveglianza. La proposta di legge di Annagrazia Calabria ha ottenuto ieri il sì di Montecitorio per la procedura d’urgenza: ora le Commissioni Lavoro e Affari Costituzionali avranno a disposizione 15 giorni di tempo per riportarla in aula e procedere alla votazione. Poi il passaggio in Senato. Scuola, telecamere negli asili: Matteo Salvini ...

Tagli alle pensioni d'oro anche per i sindacalisti. Depositata la legge M5S-Lega alla Camera : "Rimediare alla disparità di trattamento" in favore degli assegni previdenziali per i lavoratori delle organizzazioni sindacali. E' quanto prevede un articolo della proposta di legge M5S-Lega sulle pensioni d'oro Depositata oggi in commissione Lavoro alla Camera. Il testo "mira a riportare ad un regime di equità l'applicazione del calcolo della base imponibile a fini pensionistici, attualmente più favorevole ai lavoratori ...

Spalletti a Camera ardente di Maria Sensi : La Roma giallorossa si prepara per l’ultimo saluto a Maria Sensi, moglie dell’ex presidente Franco. Che è stata ricordata anche allo stadio Olimpico, con un minuto di raccoglimento prima della partita col Chievo, e dalla Curva Sud con uno striscione (“Vessilli al vento per chi ha amato la Roma. Ciao signora Maria”). Alla camera ardente allestita all’ospedale Gemelli sono invece passati per le condoglianze alla ...

Spalletti a Camera ardente Maria Sensi : ANSA, - ROMA, 16 SET - Oggi la camera ardente, domani i funerali. Roma giallorossa si prepara per l'ultimo saluto a Maria Sensi, moglie dell'ex presidente Franco. Che è stata ricordata anche allo ...

Vaccini e tagli alle periferie - ostruzionismo del Pd alla Camera : Sono spariti dalla Commissione, non hanno avuto l'agibilità politica per partecipare alla discussione, mentre il loro parere sarebbe stato utile alla discussione'. Migliore ha infine fatto un appello ...

Ponte Morandi - il ministro alle Infrastrutture Toninelli riferisce alla Camera. Segui la diretta : “Il governo metterà in campo forme di aiuto in ordine alle rate dei mutui che molte famiglie sono costrette a pagare su immobili che non possono più abitare”. A dirlo, alla Camera, il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, durante le comunicazioni del governo sul crollo del Ponte a Genova. La diretta L'articolo Ponte Morandi, il ministro alle Infrastrutture Toninelli riferisce alla Camera. Segui la diretta ...

Il principe Harry aveva un poster di Halle Berry in Camera e l’attrice ha fatto un commento LOL : Un teenager come tanti altri The post Il principe Harry aveva un poster di Halle Berry in camera e l’attrice ha fatto un commento LOL appeared first on News Mtv Italia.