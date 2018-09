Calciomercato Genoa | offerta clamorosa per Piatek CIFRE e DETTAGLI ...

Calciomercato Genoa - non è finita : mossa a sorpresa nelle ultime ore : Calciomercato Genoa – Il Calciomercato del Genoa non è finito, mossa a sorpresa nelle ultime ore. E’ fatta per l’arrivo di Denilho, talento di 16 anni che arriva dall’Ajax, è considerato come uno dei migliori prospetti. Si tratta di un’ala forte fisicamente ma anche molto veloce che in passato era finito nel mirino del Benevento, nelle ultime ore offerta anche dal Monaco, blitz però del Genoa che ha portato a ...