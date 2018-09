: ++ #Calcio: #Uefa ha deciso, #Var in #Champions dal 2019/20 ++ Ci sarà in Supercoppa 2019, poi a Euro 2020 e in E.League '20/21 - TgLa7 : ++ #Calcio: #Uefa ha deciso, #Var in #Champions dal 2019/20 ++ Ci sarà in Supercoppa 2019, poi a Euro 2020 e in E.League '20/21 - Gazzetta_it : #UCL #ChampionsLeague, sì al #Var nel 2019-20. Oggi il verdetto della #Uefa su #CristianoRonaldo… - tancredipalmeri : THE CHAMPIOOOOOOONS! Torna! Dite sempre “eh ne capisco più io di te di calcio”. E allora, dimostratelo se ne siete… -

Con un tweet dal proprio account ufficiale, l'ha ufficializzato l'adozione del sistema di video assistant referees dalla prossima stagione. Ci sarà anche in Supercoppa ed Europei 2020. In Europa League dal 2020-2021 : "Confidiamo che l’introduzione del Var nell’agostoci darà abbastanza tempo per mettere su un sistema forte e per allenare al meglio gli ufficiali di gara con l’obiettivo di assicurare un'implementazione efficiente e di successo per il Var inLeague, la competizione di punta nel mondo".Il comitato esecutivo dell'ha deciso di introdurre l'uso della video assistant referees nellaLeague-20. Il Var sarà inoltre utilizzata anche nella supercoppa. L'prevede poi di estendere ulteriormente l'utilizzo della Var nella fase finale degli Europei 2020, nella Europa League 2020-21 (dalla fase a gironi in poi) e nelle finali della Nations League del 2021. Infine il sorteggio per le qualificazioni agli Europei 2020 avrà luogo il 2 dicembre a Dublino.(Di giovedì 27 settembre 2018)