Calcio | Serie A 2018-2019 | Empoli-Milan 1-1 | i rossoneri fermati da un Terracciano

Calcio - Serie A 2018-2019 : SPAL-Sassuolo 0-2 - Adjapong e Matri espugnano il “Paolo Mazza” e i neroverdi volano al terzo posto in classifica : Il Sassuolo non si ferma più e fa propria anche la sfida del “Paolo Mazza” di Ferrara, piegando la SPAL 2-0 e conquistando la terza piazza nella classifica generale della Serie A 2018-2019. Nel match valido per la sesta giornata i neroverdi si sono imposti 2-0 grazie alle reti di Claude Adjapong e di Alessandro Matri nella ripresa che hanno permesso alla formazione di Roberto De Zerbi di espugnare il terreno di gioco ferrarese e ...

Consigli fantaCalcio : chi schierare 6a giornata Serie A : Il campionato di Serie A vive il suo primo turno infrasettimanale con le partite della 6a giornata. Chi schierare e chi non schierare al fantacalcio? Ecco i nostri Consigli Tre da schierare Mauro Icardi: Cinque giornate senza gol sono abbastanza, tante, troppe. Mauro Icardi ha voglia di tornare a segnare in Serie A dopo averlo fatto all’esordio in Champions League. La Fiorentina è la sua seconda vittima preferita in carriera (10 centri e 3 ...

Calcio : il Tar rigetta il ricorso presentato dalla Pro Vercelli. La decisione sulla Serie B a 22 squadre è stata rinviata al Tribunale federale : Il Tar del Lazio dice no. Il Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso presentato dalla Pro Vercelli contro le decisioni prese dal Collegio di Garanzia del Coni relativamente al format della Serie B a 19 squadre. Il collegio, composto da tre magistrati ( Germana Panzironi, Daniele Dongiovanni e Francesca Petrucciani), ha ritenuto però che sul caso: “Non risultano comunque esauriti tutti i gradi della giustizia ...

Calendario Serie A Calcio - prossima giornata : gli orari di tutte le partite e come vederle in tv su Sky e Dazn : Solo un giorno di stop, domani, poi si ricomincia: la settima giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra il 29 settembre e l’1 ottobre. Il prossimo turno del massimo campionato italiano di calcio infatti si giocherà subito dopo il primo dei due turni infrasettimanali del Calendario. La tornata si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, ed inizierà sabato alle ore 15.00 con il derby di Roma. La stracittadina capitolina ...

Calcio - sesta giornata di Serie A : Juve ancora prima a punteggio pieno - vittorie anche per Napoli - Lazio - Roma e Genoa : E’ terminato poco fa (in attesa dei due posticipi programmati per domani SPAL-Sassuolo ed Empoli-Milan) il sesto turno della Serie A 2018-19, il primo tra i turni infrasettimanali. Dopo la vittoria per 2-1 dell’Inter sulla Fiorentina (a segno Icardi su rigore e D’Ambrosio), rispondono con importanti vittorie anche le altre big. La Juve rimane salda in testa alla classifica a punteggio pieno (6 vittorie su 6) dopo aver sconfitto il Bologna per ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : vincono Juventus e Napoli - dominio di Roma e Genoa. Lazio corsara : Dopo l’antipasto di ieri, con la vittoria dell’Inter per 2-1 nei confronti della Fiorentina, oggi si sono disputate altre sette gare valide per il sesto turno della Serie A di Calcio. Nella sfida delle 19.00 la Lazio ha espugnato Udine per 1-2, mentre nelle altre gare, tutte giocate alle ore 21.00, Juventus e Napoli hanno legittimato le posizioni di vertice in classifica dominando rispettivamente contro Bologna e Parma. Vittorie sul ...

Calcio a 5 - 1a giornata Serie A 2018-2019 : l’Acqua&Sapone apre le danze col Civitella - probabile avvio soft per Pesaro : I detentori del tricolore aprono le danze del campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio a 5. L’anticipo di giovedì 27 settembre tra Acqua&Sapone Unigross e Civitella Colormax Sikkens C5 sarà la prima partita di un torneo ridotto ad appena 12 squadre, a seguito della mancata iscrizione di Luparense, Kaos Reggio Emilia, Imola e Cisternino. Una vera e propria ecatombe di grandi club, che ha privato il campionato di svariate protagoniste, ...

Calendario Serie A1 Calcio a 5 2018-2019 : le date e il programma delle 24 giornate e dei play-off : Record di defezioni per il campionato di Serie A 2018-2019 di calcio a 5, nell’anno in cui invece si registra il maggior numero di iscrizioni nelle altre categorie. La mancata partecipazione di Cisternino, Imola e soprattutto Kaos Reggio Emilia e Luparense, unitamente all’addio del Pescara, hanno contribuito a ridurre all’osso il numero delle squadre della massima Serie, appena 12, che si contenderanno il titolo ...

