Calcio | l' Uefa adotta il Var | sarà usato dalla prossima Champions

Il FPF funziona : secondo l’Uefa il Calcio europeo genera utili : secondo l'Uefa, il Fair Play Finanziario funziona : nel 2017, per la prima volta, il calcio europeo ha genera to utili . L'articolo Il FPF funziona : secondo l’Uefa il calcio europeo genera utili è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio .

La Figc punta sul Calcio femminile : sovvenzione dall’Uefa per un progetto : Per la prima volta la Figc ha ottenuto l’assegnazione dell’UEFA Research Grant Programme, programma di finanziamento per la realizzazione di ricerche in varie discipline accademiche L'articolo La Figc punta sul calcio femminile: sovvenzione dall’Uefa per un progetto è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.