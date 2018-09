Calcio | Champions League 2018-2019 | una giornata di squalifica per Cristiano Ronaldo Ci

Calcio Champions League 2018-2019 : una giornata di squalifica per Cristiano Ronldo. Ci sarà contro Mourinho : I tifosi della Juventus possono tirare un sospiro di sollievo: Cristiano Ronaldo potrà prendere parte alla doppia sfida di Champions League contro il Manchester United, squadra in cui ha militato dal 2003 al 2009. Il lusitano infatti è stato squalificato per una sola giornata dopo l’espulsione rimediata a Valencia. Il portoghese era stato protagonista di un discusso episodio, in cui l’ausilio del VAR, ancora assente nel massimo ...

VAR introdotto anche in Champions League! Svolta storica per il Calcio europeo : tutti i dettagli : La UEFA ha deciso di introdurre il VAR in Champions League a partire dalla prossima stagione: caduti anche gli ultimi dubbi sull’utilizzo della tecnologia in campo Dopo le polemiche legate all’operato arbitrale, avute durante i recenti match di Champions League, la UEFA ha preso una decisione storica: a partire dalla prossima stagione, il VAR verrà introdotto in Champions League. Il Var verrà utilizzato a partire dai turni preliminari di ...

Calcio femminile - Champions League 2018-2019 : Fortuna Hjørring-Fiorentina 0-2 - le viola espugnano la Nord Energi Arena e volano agli ottavi di finale : Grande impresa della Fiorentina Women’s FC nel ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League 2018-2019 di Calcio femminile. Le viola allenate da Antonio Cincotta si sono imposte, infatti, 2-0 contro le danesi del Fortuna Hjørring. Alla Nord Energi Arena una doppietta della scozzese Lana Clelland al 15′ e al 25′ ha consentito alle gigliate di bissare il successo di due settimane al “Franchi” di Firenze, ...

Calcio femminile - la sportività dell'Atalanta Mozzanica : 'Juve - in Champions tifiamo per te' : Si sono promesse battaglia, come è giusto che sia nel Calcio e nello sport in generale. In campionato, rivali; ma senza rinunciare mai alla sportività. Il messaggio, bello e sano, l'ha lanciato l'Atalanta Mozzanica, facendo un in bocca al lupo attraverso il proprio ...

Calcio femminile - Champions League 2018-2019 : Fortuna Hjørring-Fiorentina - le viola vogliono completare l’opera e volare agli ottavi di finale : Il conto alla rovescia sta per terminare e domani alla Nord Energi Arena di Hjørring (Danimarca) la Fiorentina Women’s FC andrà a caccia delle qualificazione agli ottavi di finale di Champions League di Calcio femminile contro le danesi del Fortuna Hjørring. Le viola, vittoriose all’andata 2-0 nella splendida cornice dell’Artemio Franchi di Firenze, vogliono confermare quanto di buono hanno fatto vedere in questo inizio di ...

Calcio femminile - Champions League 2018-2019 : la Juventus tenta l’impresa contro il Brøndby in Danimarca : E’ tempo dei match di ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League di Calcio femminile. Il 26 settembre alle ore 18.00 la Juventus Women di Rita Guarino vuol realizzare l’impresa sul campo del Brøndby, leader del campionato danese. Reduci dal 2-2 dell’andata disputata allo stadio “Silvio Piola” di Novara, le campionesse d’Italia dovranno centrare il bersaglio grosso per continuare la loro avventura ...

Allegri - pensiero VARiabile : da “con la tecnologia non è più Calcio” - a “in Champions serve il Var” : Massimiliano Allegri ha cambiato radicalmente idea in merito al Var, tanto denigrato prima e tanto richiesto invece adesso Massimiliano Allegri sembra essere un po’ indeciso in merito all’utilizzo del Var nel mondo del pallone. “Per il calcio secondo me non va bene. Perché altrimenti bisognerebbe mettere i falli intenzionali, il gioco effettivo, e quindi poi si diventa come il baseball in America, si sta dieci ore allo stadio ...

Calcio - Champions League : la Juve vince in 10 contro 11 a Valencia - la Roma cade al Bernabeu sotto i colpi del Real : La sfida parallela di Champions League tra Italia e Spagna finisce 1-1, con un’italiana vincente (la Juventus contro il Valencia) e una spagnola vincente (il Real Madrid contro la Roma). La Juve espugna il Mestalla per 2-0 con una doppietta su rigore di Pjanic e vince in inferiorità numerica per la contestata espulsione di Cristiano Ronaldo al debutto in Champions con i bianconeri (un CR7 che esce dal campo in lacrime dopo l’espulsione), ...

Pagelle Real Madrid-Roma 3-0 - voti Champions League : Modric e Isco inventano Calcio - Fazio e Schick i peggiori nella Roma : Il Real Madrid si impone col punteggio di 3-0 sulla Roma nella prima giornata del gruppo G della Champions League 2018-2019. Decisivi i gol di Isco, Bale e Mariano, grande prestazione anche di Luka Modric e di tutto il centrocampo madridista. nella Roma si salvano Olsen e Under, mentre offrono una prestazione disastrosa Fazio ed il subentrato Schick. Pagelle Real Madrid-Roma Roma Olsen 6,5: Risponde presente su due tiri ravvicinati di Isco con ...