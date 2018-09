Busto Arsizio Violenta protesta in carcere feriti dieci agenti

Busto Arsizio - rivolta in carcere : feriti 9 agenti - un materasso dato alle fiamme : Tutto è nato per una lite tra due detenuti, nel carcere di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Alcuni agenti sono intervenuti per placare la rissa ma tutto è degenerato in pochi minuti. Altri detenuti hanno incominciato a lanciare oggetti e bombolette contro gli agenti penitenziari. È stato dato fuoco ad un materasso. Fortunatamente le fiamme sono state spente dalle forze dell'ordine prima che l'incendio potesse creare seri e gravi danni alla ...

Busto Arsizio - lite tra detenuti scatena protesta : “Otto agenti in ospedale” : Otto agenti in ospedale. È terminata così la protesta di alcuni detenuti all’interno del carcere di Busto Arsizio (Varese). Secondo quanto riporta Varesenews intorno a mezzogiorno gli agenti della Polizia penitenziaria in servizio sono intervenuti perché due detenuti litigavano. Uno dei due ha dato fuoco alle piccole bombole di gas utilizzate da chi è in cella per i pasti. Un’azione che scatenato un effetto domnio. Altri detenuti, ...

Busto Arsizio. Matteo Caccia trovato morto a Tavigliano : E’ stato trovato il cadavere di Matteo Caccia. L’uomo di 41 anni era scomparso da casa il 20 agosto. Il

Vero il rifiuto del sindaco di Busto Arsizio di abolire la carne di maiale nelle mense? L’ennesima catena fuorviante : Il sindaco di Busto Arsizio ha davVero diffuso una lettera accorata in cui difende l'utilizzo della carne di maiale nelle mense scolastiche nonostante le richieste dei cittadini musulmani presenti nella cittadina lombarda? La catena con l'appello "patriottico" del rappresentante del comune in provincia di Varese sta decisamente spopolando in queste ore su Facebook e a dire la verità sta ricevendo una sonora spinta anche attraverso l'applicazione ...

Busto Arsizio : Car pooling - tifo condiviso : Busto Arsizio , Varese, , 6 settembre 2018 - Allo stadio con il "Car Pro...oling". È l'iniziativa lanciata dal club di tifosi della Pro Patria Il Tigrotto in vista dell'avvio del campionato che vedrà ...

Pregnana. Morto il ventenne Federico Soffientini insegnante al liceo musicale di Busto Arsizio : E’ Morto a soli 26 anni Federico Soffientini, musicista di Pregnana Milanese, diplomato in oboe al Conservatorio di Milano ed

Spagna - scomparsi due ragazzi di Busto Arsizio che percorrevano il 'Cammino di Santiago' : Destano preoccupazione le notizie su due giovani fidanzati, Christian Smeragliuolo e Loren Sartori, originari di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Da oltre 5 giorni i ragazzi non danno notizie di loro. La coppia stava percorrendo i bici il "Cammino di Santiago", una celebre via di pellegrinaggio, nota sin dal Medioevo, che attraversa Spagna e Francia giungendo fino a Santiago de Compostela, in Portogallo. Proprio nella cattedrale della ...

