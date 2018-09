Buffon | ' Juve più forte di tutti | sarà dura per il Napoli Nazionale? Via per autotutela'

Gigi Buffon - l'ex Juve fatto fuori da Turchel : il ragazzino gli frega il posto : 'Ho fatto una scelta, che però non è definitiva' così Thomas Turchel annuncia a RmcSport la sua momentanea decisione di mettere in panchina Gigi Buffon per lasciare spazio al portiere francese ...

Top 11 Fifa : Buffon e Chiellini candidati - quattro gli juventini : Tra i nomi in lizza anche l'interista Sime Vrsaljko che ha disputato la finale dei Mondiali con la Croazia

Ilaria D’Amico sexy : “La Champions? Dico Juve. Sono felice con Buffon” [FOTO] : 1/18 Ilaria D'Amico - Buffon (Foto LaPresse/Spada) ...

Probabili formazioni / Parma Juventus : tutti gli eredi di Buffon. Quote - ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Parma Juventus: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Tanti gli assenti in casa gialloblu, solito dubbio sul modulo per Allegri(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 13:00:00 GMT)

Buffon : 'Che strano guardare la Serie A da lontano. La Juve non mi stupisce - ma occhio al carattere di Ancelotti' : Lo sa bene Gigi Buffon che anche da Parigi, dove ha cominciato questa sua nuova fase della sua carriera, rivolge un pensiero a quel campionato che lo ha accolto ragazzo e lo ha consegnato al mondo ...

Buffon : 'La Juventus non mi stupisce. Napoli - si vede il carattere di Ancelotti' : TORINO - Gianluigi Buffon , portiere del Paris Saint-Germain , torna a parlare della sua ex Juventus e del calcio italiano e lo fa attraverso i propri canali ufficiali: ' Lo confesso, fa un certo ...

Buffon : "Juve sempre al top. Ma Ancelotti è un vincente" : Il Psg è già diventato casa sua. Accolto dai tifosi che lo considerano già "uno di noi", come hanno scritto su uno striscione all'esordio da titolare. Apprezzato dai compagni di squadra che lo ...

Gigi Buffon / "Sto meglio ora rispetto a 5 anni fa. Il Psg come la Juventus" : Gigi Buffon, l'ex portiere e capitano della Juventus torna a parlare e sottolinea come sentirsi meglio di cinque anni fa. I tifosi bianconeri non gradiscono la sua esternazione su di loro.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 19:16:00 GMT)

Marchisio - addio anonimo come Buffon e Del Piero : Juve - niente fino alla fine : Forse proprio per questo motivo, i tifosi della Juve sono tra i pochissimi al mondo ad essere malati di tifo generazionale, e cioè quella strana malattia che in molti di loro fa smorzare l'entusiasmo,...

Ex Juve - Zebina su Buffon : 'Extraterrestre - non dite che è finito' : Per me è ancora tra i migliori portieri al mondo. Nelle grandi partite regala molto in termini di serenità alla propria difesa, grazie ai suoi interventi rari ma decisivi. Con tutto il rispetto per ...

JUVENTUS - MARCHISIO HA RESCISSO IL CONTRATTO / Ultime notizie : tentazione Psg per Claudio - ritrova Buffon? : Claudio MARCHISIO lascia la JUVENTUS: notizia shock dal mondo bianconero, il centrocampista ha RESCISSO il CONTRATTO e dà l'adido alla società. Quale futuro? Spunta l'ipotesi Psg(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 09:16:00 GMT)

Psg - Buffon : "Cristiano Ronaldo alla Juve? Spero dia quello che ha dato al Real" : Buffon , al termine del match ai microfoni di Sky Sport ha parlato del suo esordio con la squadra transalpina e di Cristiano Ronaldo passato alla Juventus poco più di un mese fa: 'Mi auguro che possa ...

Psg - Buffon : 'Spero che Cristiano Ronaldo regali gioie alla Juve' : Intervistato a fine gara su Sky Sport , il numero uno ha parlato anche dell'arrivo di Cristiano Ronaldo in bianconero. "Spero regali gioie alla Juventus" "Spero che Cristiano Ronaldo dia alla ...

Buffon e la vittoria della Champions League : “la Juve stavolta…” : Champions League sempre nei pensieri di Gigi Buffon, il quale ha parlato dell’annata che lo attende al Psg, ma anche della Juventus Buffon ha l’assillo della Champions League, tanto da aver scelto di volare a Parigi per tentare un ultimo assalto al trofeo. Quest’anno però la favorita è la sua ex squadra, la Juventus di Cristiano Ronaldo: “Mi auguro che possa dare quello che ha dato in tutte le squadre in cui ha ...