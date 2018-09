Brett Kavanaugh | Al liceo bevevo | ma non ho mai aggredito nessuno Trump

huffingtonpost

(Di giovedì 27 settembre 2018) "birra con i miei amici, solitamente nei weekend, qualche volta una di troppo. E, a guardare in retrospettiva, ho detto ed ho fatto alcose che mi fanno inorridire. Ma non siamo qui per questo oggi, sono stato accusato di cose molto più gravi di intemperanze giovanili". Sono queste le parole di, nella dichiarazione iniziale che farà oggi in Senato, ammettendo che "non è perfetto" ma ribadisce di essere "innocente" rispetto ad ogni accusa di aggressione sessuale.Il giudice nominato da Donaldalla Corte Suprema oggi testimonia di nuovo di fronte alla commissione Giustizia del Senato per rispondere alle accuse di aggressione sessuale di Christine Blasey Ford. Anche altre donne hanno accusato il giudice.A prendere le difese di. Nella lunga conferenza stampa a New York, il presidente americano ha detto che il ...