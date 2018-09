Boxe | Guido Vianello lascia la nazionale Passerà da pro negli Stati Uniti

oasport

(Di giovedì 27 settembre 2018) Importante novità per quanto riguarda latricolore:, uno dei più importanti pugili dilettanti italiani, erede di Roberto Cammarelle nella categoria dei supermassimi per quanto riguarda le Olimpiadi di Rio 2016, ha deciso di intraprendere una strada diversa, quella del professionismo. L’azzurro volerà, verso Las Vegas, per incontrare Bob Arum che gli ha proposto un contratto davvero interessante. “L’idea è quella di arrivare al top ma in maniera progressiva il contratto infatti mi lega per sette anni all’organizzazione americana. I primi due anni debbo sostenere cinque incontri ogni dodici mesi tutti sulle sei riprese, è possibile programmare un sesto incontro, se ci saranno i tempi giusti per inserirlo. Il terzo anno gli incontri saranno quattro, uno in meno, ma tutti sulle otto riprese; il quarto anno ancora quattro salendo con il ...