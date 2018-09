Boxe | gli azzurri della Nazionale Elite pronti per il raduno di Assisi | sono 14 gli

Boxe : Guido Vianello lascia la nazionale. Passerà da pro negli Stati Uniti : Importante novità per quanto riguarda la Boxe tricolore: Guido Vianello, uno dei più importanti pugili dilettanti italiani, erede di Roberto Cammarelle nella categoria dei supermassimi per quanto riguarda le Olimpiadi di Rio 2016, ha deciso di intraprendere una strada diversa, quella del professionismo. L’azzurro volerà negli Stati Uniti, verso Las Vegas, per incontrare Bob Arum che gli ha proposto un contratto davvero ...

Boxe – Mayweather lancia la sfida - Pacquiao la raccoglie : a dicembre la rivincita tra i due pugili : Pacquiao ha reso noto di aver accettato l’invito di Mayweather, sottolineando di essere disposto a tornare sul ring contro l’americano Il pugile filippino Manny Pacquiao e lo statunitense Floyd Mayweather potrebbe affrontarsi di nuovo su un ring nel mese di dicembre. Pacquiao ha detto che accetterà l’offerta del pugile americano con l’intenzione di prendersi una rivincita del combattimento perso a maggio 2015. I ...

Boxe - Floyd Mayweather clamoroso : “Sono pronto per tornare sul ring! Voglio sfidare Pacquiao” : Floyd Mayweather ha annunciato il suo clamoroso ritorno alla Boxe! Il fenomeno statunitense, a 41 anni suonati, ha comunicato tramite i suoi profili social che ha tutta l’intenzione di tornare in attività: a due anni dal ritiro, lo sportivo più ricco del Pianeta (che l’anno scorso affrontò Conor McGregor, stella della MMA, in un incontro esibizione) ha fatto sapere che sta tornando per sfidare Manny Pacquiao, il filippino con cui ...

Boxe – L’ex pugile Óscar de la Hoya pronto a candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti per il 2020 : Un volto noto dello sport pronto ad entrare in politica: l’ex pugile Óscar de la Hoya ha intenzione di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti per il 2020 L’ex pugile Óscar de la Hoya medita di candidarsi alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti nel 2020. Lo ha detto in un’intervista al sito web tmz.com. “Lo dico molto, molto sul serio“, ha detto l’ex pugile di 45 anni, che ha detto che dal ...

La moglie di Fausto Brizzi ha un altro - Claudia Zanella beccata con un giovane istruttore di Boxe [GALLERY] : Il clamore delle accuse rivolte a Brizzi si riverbera sulla fine della relazione tra Claudia Zanella ed il regista italiano: la moglie di Fausto beccata con un altro uomo Dopo il clamore suscitato dalle accuse di molestie sessuali rivolte a Fausto Brizzi, il rapporto con la moglie Claudia Zanella deve essere andato alla malora. Il regista italiano, che sta discutendo in tribunale la sua innocenza, ha dovuto affrontare, oltre che un ...

Boxe - Mondiali Youth 2018 : fuori tutti gli italiani arrivati ai quarti di finale : La giornata di oggi è quella in cui ogni singola traccia di Italia all’edizione 2018 dei Mondiali giovanili di Boxe sparisce in maniera fragorosa. Dei cinque pugili del nostro Paese impegnati, infatti, nessuno è riuscito a superare la soglia dei quarti di finale. Tra gli uomini, Vincenzo Fiaschetti, che doveva combattere con l’uzbeko Togaymudorov nei 91 kg, non sale neppure sul ring a causa del riacutizzarsi di un vecchio infortunio ...

Boxe - Mondiali Youth 2018 : eliminati Cappai e Delle Piane - sconfitte nette per gli azzurri : Proseguono nel peggiore dei modi i Mondiali Youth 2018 di Boxe in corso di svolgimento alla Duna Arena di Budapest (Ungheria). Oggi erano impegnati sul ring due azzurri e sono purtroppo arrivate due sconfitte nette con verdetto unanime, entrambe per 5-0. Patrick Cappai si è arreso all’algerino Maouche agli ottavi di finale dei 52 kg: ci si aspettava qualcosa in più dall’azzurro che invece è parso un po’ arrendevole nelle prime ...

Studio Usa : indossare i Boxer migliora fertilità degli uomini : Negli uomini che portano i boxer invece degli slip aumenta la fertilità Secondo le conclusioni di uno Studio dell'Harvard TH Chan School of Public Health e del Fertility Clinic del Massachusetts General Hospital, gli uomini che indossano solitamente i boxer hanno concentrazioni più elevate di sperma e anche una più alta conta totale di spermatozoi. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Human ...